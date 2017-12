Ústí zkusí autobusy bez řidiče. Zadalo studii

Ústí nad Labem - Do konce roku by měla začít práce na studii, kudy by mohla jezdit samořiditelná auta.

IVO VANĚK testuje elektrobus bez řidiče v San Sebastianu.Foto: Praha 4

„Ono to fakt jede bez řidiče!“ Na podobné reakce už zřejmě nebudou muset Ústečané čekat dlouho. Radní totiž vyčlenili 1,5 milionu korun na studii, která má zjistit, kudy by mohl po městě jezdit autobus bez řidiče. Magistrát zároveň vyhlásil výběrové řízení na zhotovitele této studie. PRVNÍ MĚSTO V REPUBLICE Ústí je vůbec první české město, které chce provoz autonomních vozidel vyzkoušet. „Směřujeme k odvážné vizi, aby se město Ústí stalo centrem výzkumu a vývoje autonomních řídicích systémů a chytré mobility,“ poznamenala primátorka Věra Nechybová. Uvolněné peníze mají posloužit ke spolufinancování studie proveditelnosti takzvané U „Smart“ Zone a zřízení testovacího polygonu v Ústeckém kraji. „Součástí studie bude jasný závěr, jestli a kam umístit jízdy autonomního autobusu,“ potvrdila ústecká mluvčí Romana Macová. ČTĚTE TAKÉ: Střekov chce zvelebit nábřeží, přizval si i architektku Výsledkem studie by tedy měl být výběr silnic, po kterých by se mohly automobily či autobusy bez řidiče pohybovat. Výběr silnic by měl navazovat na nově vybudovaný polygon a dálnici D8. I po ní by samořiditelná auta měla v budoucnu jezdit do Drážďan a zpět v rámci projektu chytrá dálnice. Zpracování studie má začít ještě tento rok, skončí v první polovině roku příštího. Celkem má stát dva miliony korun a financovat ji bude Státní fond dopravní infrastruktury. Peníze vyčleněné městem mají sloužit jako záloha na samotnou dotaci. VELKÁ VÝZVA PRO UNIVERZITU Na výzkumech se má podílet i ústecká univerzita a Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK). To právě vyjednává roční prodloužení projektu se společností Valeo, která vyvíjí hi-tech systémy pro auta. Projekt začal v březnu a týká se vyhodnocování videí z testovacích jízd autonomních aut. Projekt se pro univerzitu může stát historicky nejvyšším smluvním výzkumem. „Objem zakázek dosahuje milionů korun. Znamenal také vznik až 150 pracovních míst pro studenty,“ poznamenal mluvčí ICUK Ondřej Klein. První a jediný autobus použitelný do městského provozu představila letos společnost Mercedes-Benz. Future Bus s technologií CityPilot by tak nejspíš mohl být horkým adeptem pro jízdu ulicemi Ústí. Při první zkušební jízdě absolvoval 20 kilometrů dlouhou trať s tunely. Bez řízení řidičem, bez přidávání plynu a šlapání na brzdu dosahoval rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Zvládl semafory i chodce na přechodu. „Řidič nemusí po dobu jízdy ani jednou šlápnout na pedál. V případě potřeby ale může kdykoli zasáhnout a převzít kontrolu,“ přiblížila testovací jízdy Zuzana Schneyderová Kubaniková ze společnosti Mecedes-Benz. ČTĚTE TAKÉ: FOTO: Zoo má nové celebrity. Deset tučňáků přilákalo dav fanoušků

Autor: Janni Vorlíček