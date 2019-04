Přepážkové centrum a rekonstrukce bazénu v ústeckých jeslích. Dvě velké zakázky, které muselo město už poněkolikáté zrušit. Do výběrového řízení se totiž nepřihlásil žádný zájemce.

Důvody jsou podle stavebních firem jednoznačné. Nejsou lidi a minimální zisk, který z veřejné zakázky mají. Magistrát ale považuje obě zakázky za strategické, a tak mu prý nezbude nic jiného, než se přizpůsobit situaci.

Přepážkové centrum má poskytnout většinu magistrátních služeb na jednom místě. Osobní doklady, evidenci vozidel i řidičské průkazy a další. Podle náměstkyně ústeckého primátora Věry Nechybové (UFO) v nezájmu hraje roli i vládní nařízení o navýšení minimálních mezd. „Poptáváme to už delší dobu, a tak je možné, že kvůli tomu mohly narůst ceny ve stavebnictví. Nehledě na to, že teď na jaře už mohou mít firmy nasmlouvané zakázky a tak prostě nemají kapacity,“ zamýšlela se.

Cenové tabulky nejsou aktuální

Úředníci totiž při přípravě veřejných zakázek pracují se vzorovým ceníkem URS, který ceny aktualizuje většinou jednou za půl roku. „Řemeslníkům, kterým jsem loni platil stovku za hodinu, vyplácím skoro jednou tolik, jinak mi utečou. To se v URS ještě nemuselo promítnout,“ potvrdil ústecký stavební podnikatel, který si přál zůstat v anonymitě.

O obě zakázky se sice zajímal, ale nakonec se nepřihlásil. Prý měly příliš náročné i zbytečně konkrétní podmínky a malý rozpočet. Co se bazénu týká, je pro něj 12 milionů prostě málo a přepážky jsou kromě rozpočtu problematické i kvůli zásuvkovému systému.

Vyrábí ho totiž jen jedna firma v republice. „Na téhle přestavbě by se musela podílet dlouhá řada profesí, kterých navíc panuje obecný nedostatek. Je to výsledek honby za pokud možno co nejnižší cenou, kterou dneska nikdo nemůže jen tak poskytnout,“ vysvětlil podnikatel, jehož identitu má redakce k dispozici.

Ústecký magistrát zatím nechce obě zakázky definitivně odpískat. Přepážkové centrum má usnadnit Ústečanům „běhání za úřady“ a bazén je služba, kterou hojně využívají rodiče s nejmenšími dětmi. „Obojí má prioritu. Budeme muset přehodnotit podmínky a zjistit, proč nemají stavební firmy zájem,“ slíbila náměstkyně Nechybová.

Pořádně zakázku spočítat

Opozici ale vycházení vstříc firmám co do peněz příliš nevoní. Například zastupitel Pavel Vodseďálek (KSČM) klade spíš důraz na přesné zpracování projektu. „Doporučil bych radši ceny pořádně spočítat a nepracovat jenom s nějakým odhadem. Uměle bych kvůli nezájmu stavebních firem objemy městských zakázek nenavyšoval,“ dodal.