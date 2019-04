Krásné Březno – Ústečané letos ztratí poslední slonici ve zdejší zoologické zahradě. Trpí totiž samotou a steskem po své kamarádce Kale, kterou museli zaměstnanci zoo v únoru utratit kvůli těžkým zdravotním problémům. Nezbude proto než Delhi poslat k jinému slonímu stádu.

Slonice Kala a Delhi si na archivním snímku užívají zimní radovánky | Foto: Andrea Balejová

Neznamená to však, že by měl chov slonů v krajské metropoli definitivně skončit. Záležet bude na tom, kolik do něj bude moci město investovat. „Delhi nemůže zůstat dlouhodobě samotná, sloni jsou společenská zvířata. Pokud si zvykne v jiném stádu, bylo by nesmyslné ji odtamtud vytrhnout a převážet zpět. Mohlo by jí to dost ublížit. Samota slony velmi traumatizuje,“ řekla mluvčí zoo Věra Vrabcová.