Změna plánu: Ústí počítá, zda se vyplatí odmítnout investora a postavit zimní halu ve své vlastní režii.

Vizualizace nové zimní haly. | Foto: PADOK Investments

Druhou ledovou plochu město Ústí možná vybuduje samo. Zvažuje totiž, že by vypovědělo smlouvu firmě Padok Investments, která ji v sousedství zimního stadionu měla postavit. Hlavním partnerem projektu byla společnost Škoda Auto, poté měla mít halu dlouhodobě pronajatou, minimálně do doby, než by se vrátily náklady a předpokládaný zisk. Padok přitom nemá pověst hochštaplera, jeho projekty fungují například v Praze Strašnicích pod názvem Škoda Icerink. Koalice ale není v tomto ve shodě. Nadšeno není například hnutí UFO, které investora přivedlo do Ústí v minulém volebním období.