Návrh rozpočtu na příští rok je na světě. Pokud ho zastupitelé v prosinci schválí, počítá město s výdaji ve výši 2,1 miliardy korun, přičemž očekávaný příjem z daňových výnosů dosáhne pouze 1,93 miliardy. Obsahuje také investice za 193,6 milionu přesunuté z letošního roku.

Investice zahrnují například rekonstrukci nádvoří ve Starém krematoriu za 4 miliony, rekonstrukce bazénu v jeslích za 20 milionů, opravu mateřinky u plavecké haly za 20 milionů nebo dům pro pečovatelskou službu za 18 milionů korun. Naopak definitivně padlo vybudování přepážkového centra v přízemí magistrátu.

Jak vysvětlila náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová (UFO), která má městskou ekonomiku na starosti, velký kus výdajů spolknou i splátky dluhů, okolo 102 milionu korun. „Podařilo se nám celkový dluh dostat pod miliardu, daří se nám ho splácet. Rozpočet je vybalancovaný, všechno, co je potřeba, máme pokryto,“ řekla.

Nezanedbatelnou položku výdajů činí mzdové prostředky, které po vládních nařízeních stouply na zhruba 110 milionů korun. Dotace pro městské obvody by měla dosáhnout na 137,4 milionu. Neštěmice a Severní Terasa obdrží příspěvek na pracovníky veřejně prospěšných prací, Střekov a centrální obvod zapojí rezervy.

Například na Střekově by měli z rezerv na mzdy přispět 2,2 milionu korun. Dotace pro úřad přitom bude oproti loňsku nižší o finanční spoluúčast zhruba čtyř milionů na opravu ulice Novoveská, tedy oněch serpentin na okály pod Novou Vsí.

„Snažím se dojednat snížení této částky, jelikož silnice jsou ve správě magistrátu a já nevím, proč bychom to měli dotovat. Zatím s dotací nejsem spokojený. Svěřené prostředky ušetřené z minulých let bych rád investoval do obvodu, ne na mzdy úředníků,“ kritizoval střekovský starosta Petr Vinš (ZLS).

Žukovova ulice v plánech není

Naopak mezi investicemi na příští rok zatím není zahrnuta rekonstrukce Žukovovy ulice přes areál bývalé Setuzy. Jelikož město netuší, kolik by mělo vyčlenit, když nemá projektovou dokumentaci. „Tu musíme nejprve nechat zpracovat. Na projekt se ovšem peníze shání snáz,“ poznamenal náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), který sám pochází z „obvodu za řekou“.

Opozice, například zastupitel Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí), hodnotí kladně splácení dluhů. Za nezodpovědné ovšem považuje využívání finančních rezerv na dorovnání převisu výdajů. „Ovšem mrzí mne, že média dostanou informaci o novém rozpočtu dřív než zastupitelé, kteří o něm budou rozhodovat. My jsme například nedostali ani žádný dotaz, zda bychom nechtěli v rozpočtu prosadit něco svého,“ dodal Blažej.