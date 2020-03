Od pondělí mají o starost navíc rodiče předškolních dětí. Ústečtí radní po zasedání krizového štábu rozhodli o uzavření mateřských škol. Zároveň uzavírá brány i ústecký magistrát vyjma úředních dnů. I během nich ale mají Ústečané zvážit, zda jejich záležitost skutečně nesnese odkladu.

Mateřská školka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Koblihová Stanislava

Uzavření mateřských škol přitom považovala do jisté míry za nerozumné i ředitelka ústecké krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková. „Kdybychom to nařídili, tak nabouráme zdravotnictví a chod státu. Velká část zdravotních sester, kterých je málo, patří mezi mladé matky s dětmi. Nemohly by pracovat,“ poznamenala.