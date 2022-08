Když se psovi podařilo dostat ven přes vysokou trávu, bylo jasné, že původní domněnka, že se pes polekal sumce, byla lichá. A na veterinu musel okamžitě znovu. „Byl otřesený a krvácel, měl potrhaná záda,“ líčí Kuželová.

V ordinaci se ukázalo, že záda jsou na pěti místech prokousaná od velkých bobřích hlodáků. „Zranění byla v našem případě jen povrchová a nezasáhlo to svaly. I tak ale došlo na šití,“ popisuje majitelka psa.

Jiná zranění, kteří střekovští veterináři v minulých týdnech ošetřovali, byla ale horší. Bobr na Střekově žije delší dobu a psů už napadl několik. Mimo řezných ran na zádech už to byla také překousnutá achilovka. Místní o bobrovi vědí, při bližším zkoumání okolí nejde jeho činnost ani přehlédnout. Z vody totiž čouhají klády s charakteristickým okusem, stopy po bobřích hlodácích jsou pak patrné také na většině vrb, které hojně podél břehu rostou. Na některých místech vysokého rákosu je vidět, že bobr pracuje neustále a tahá si větve prošlapanými ochozy do vody.

Že může dojít k dalším incidentům, nevylučují ani úřady, které vydaly varování. „Upozorňujeme na zvýšený výskyt bobra evropského na březích Labe. Bohužel v posledních dnech došlo ze strany tohoto chráněného druhu k několika napadením volně puštěných psů a ohrožení jejich zdraví,“ uvedl úřad městského obvodu Střekov. „Tímto žádáme obyvatele o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost při venčení svých mazlíčků nebo při procházce s dětmi po Střekovském nábřeží, které je pro bobra evropského přirozeným prostředím,“ dodal úřad.

Útočí jen ze strachu, nebezpečný není

Bobr evropský je chráněné zvíře, které lidé přibližně v polovině 18. století na českém území vyhubili. Opětovně došlo k jeho vysazení do přírody na konci 70. let dvacátého století. Bobří populace se zvyšují na různých území republiky. Návrat bobra do krajiny sebou ale nese i problémy s nárůstem škod na dřevinách, výjimkou nejsou právě ani útoky na psy.

Podle přírodovědce z České zemědělské univerzity Aleše Vorla ale bobr za normálních okolností nijak lidem ani zvířatům nebezpečný není, agresivní útoky jsou ve skutečnosti jen projevem strachu a pudu sebezáchovy. „Je to plaché zvíře. Pokud bobr útočí, je to proto, že je zahnaný do kouta, cítí se ohrožený a nemá jinou možnost,“ vysvětluje.

„Přesně takovou situací může být moment, kdy pes najde vlez do bobřího hradu a očuchává okolo. Pak se bobr brání, stejně jako každý jiný živočich, který je ohrožený. Univerzální radou proto je nenechávat pobíhat psy na volno a mít je pod kontrolou,“ doplňuje Vorel. Volné pobíhání psů bez vodítka zakazuje v lokalitě městská vyhláška.