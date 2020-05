Fronta u kadeřnictví, prázdné židle zahrádek u restaurací. Život se v pondělí 11. května vracel do malých provozoven jen pomalu. Na vině bylo i chladné počasí a nevhodný den pro rozvolňování protiepidemických opatření, zejména co se restaurací týče.

Zahrádky na Lidickém náměstí příliš životem nekypěly. Restaurace Ve střední Evropě po dvanácté hodině nevítala nikoho. „Lidé si v téhle zimě chtějí sednout dovnitř. To bychom potřebovali. Vy byste si sem sedli, když se třesete zimou? Já bych se sem tedy určitě neposadila,“ stěžovala si její provozovatelka Jitka Myšičková.

Lepší to nebylo tou dobou ani u ostatních podniků. Po dvou, maximálně po třech lidech posedávalo před mléčným barem, o dva víc ve vinárně. Všichni se shodovali, že v té zimě není o co stát. Náměstí zelo obecně prázdnotou. „Musím do lékárny pro bylinky, jinak bych seděla doma. Dortík si ani dát nesmím, mám cukrovku a kafe mi nedělá dobře na žaludek,“ vysvětlovala seniorka Lýdie Malá, která procházela kolem otevřených podniků.

Ani restaurace s minipivovarem Na Rychtě, kde mají nad verandou stříšku, příliš veselý pohled nenabídla. Kolem oběda tu posedávalo sedm lidí. Jeden byl na odchodu, další čtyři dorazili. Od otevření o půl jedenácté do tři čtvrtě na dvanáct přišlo zhruba pět desítek hladovců. „Rezervace není třeba. Jedeme normálně. Lidé si ale místa objednávají,“ vysvětlovala servírka Petra Hámalová.

Příchozí přitom vítal nápis o nutnosti roušek. Jedním z nich byl i stálý návštěvník restaurace, který se představil jako Sámer. „Na pátek mi přišlo vhodné si radši objednat místo, lidí sem teď určitě přijde hodně. Teď mi to ale připadá zbytečné. Je pondělí a zima,“ zamyslel se.

Naopak chodbami OC Forum procházelo koupěchtivých dost, ale otevřenou cukrárnu nebo rychlé občerstvení, případně zdejší sushi bar byste tu hledali marně. To ještě vládní nařízení neumožňovala.

Žádný čas na vybavování neměli v pánském kadeřnictví na rohu Brněnské ulice u ústeckého muzea. Kolem 13. hodiny tu postávalo dobrých sedm mužů všeho věku a personál se jen tak nezastavil. „Já tu jsem tak dvacet minut. Ostatní i déle. Objednávky na čas asi nedělají,“ poznamenal jeden z čekajících s krčením ramen.

Příliš důvodů k radosti neměli ani v Hospůdce U Lípy na Střekově. „Přes oběd přišli jen čtyři lidi. Je zima, počasí nám nepřeje. Kdyby vláda uvolnila nařízení už v pátek, kdy byl státní svátek, tak by přišlo lidí mnohem víc a o víkendu by to taky bylo určitě lepší, takhle bohužel,“ posteskl si vedoucí podniku Vlastimil Žáček.

Podobně hovořil i provozní Labské Bašty Petr Stráda. „Ten víkend by nám hodně pomohl. Když jsem tu zimu viděl, tak jsem ani neotevřel. To nemělo smysl. Dneska a zítra ještě bude sanitární den, nakoupíme a otevřeme až ve středu. Stejně si myslím, že lidi budou chodit až od pátku na víkend. Návrat do restaurací bude pozvolný, uvidíte,“ usoudil.

Tak jako v pondělí už tento týden podle meteorologů nebude. Počasí ovlivňuje vlna arktického vzduchu od severu. „Jenom ty teploty budou nižší: od deseti do patnácti stupňů Celsia. Očekáváme oblačno bez deště, pršet už by mělo jen v noci na úterý,“ dodal včera meteorolog Martin Novák z pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na ústeckém Kočkově.