Busy a náklaďáky od konce října přes Benešův most v Ústí neprojedou

Hromadná doprava přes řeku v Ústí nad Labem se stěhuje na Mariánský most. Pro řidiče osobních aut bude možnost projíždět omezena pouze ve dnech 28. a 29. října, kdy bude kvůli úpravě značení a pruhů most uzavřen pro silniční dopravu. Od 30. října budou moci využívat most obousměrně, jak jsou zvyklí.

Most Edvarda Beneše v Ústí nad Labem. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Balvín