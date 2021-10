Tunely Libouchec a Panenská na dálnici D8 ve směru od Německa na Ústí nad Labem se o půlnoci na pátek 8. října zase otevřou. Končí práce na opravách vozovky a servisní údržbě tunelů.

Údržba uzavřela tunely Libouchec a Panenská na dálnici D8 | Foto: ŘSD

Během údržby, od půlnoci na úterý 5. října, byla doprava svedena do tunelu ve směru na Německo. Za několik dnů se situaci obrátí. "Příští týden o půlnoci z pondělí na úterý (12. října) policie zastaví kompletně dopravu a převede ji obousměrně do tunelové trouby směr Ústí nad Labem. I zde budou práce probíhat do čtvrteční půlnoci," informovalo Ředitelství silnic a dálnic pro Ústecký kraj.