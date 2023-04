Hlavně bez uzavírek. Trio správců komunikací na Ústecku se snaží dávat vozovky do pořádku za plného, nebo jen částečně omezeného provozu. Nebude jich letos málo.

Uzavírky, objížďky. Kde na řidiče letos čeká zdržení? Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Město Ústí nad Labem, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD). Hned tři instituce se starají o opravy a stavby komunikací v okrese. S nastávající stavební sezonou se dávají do pohybu i stavební stroje, v plánu jsou velké i malé investice. Všechny tři instituce se shodují ve strategii obejít se bez úplných uzavírek. Většinou se to daří. To je i příklad aktuálně probíhající první etapy oprav Mezní ulice na Severní Terase. V místě nejsou naplánované žádné objízdné trasy, řidiči musejí počítat pouze s vyznačeným navedením do sídliště.

Dlouhé čekání na Výstupní

Do jakých akcí se letos pouští město Ústí nad Labem? Jak vysvětlila mluvčí Romana Macová, kromě zmiňované Mezní ulice by letos měla začít i rekonstrukce ulice Výstupní v Krásném Březně, kde město zároveň vystupuje i v roli investora: „Provádět ji budeme za provozu, bez objízdných tras.“

Částečná uzavírka se už půl roku týká mostu Edvarda Beneše, nesmí sem nákladní doprava nad 3,5 tuny, musí – včetně MHD – jezdit přes most Mariánský. Krátkodobé uzavírky řidiče čekají během rekonstrukce mostu na železniční trati ze střekovského nádraží na nádraží západní, kterou provede Správa železnic. Dvě dvouhodinové uzavírky Střelecké ulice budou mít ale i dvě různé objízdné trasy. Pro auta do 3,5 tuny ulicemi Majakovského a Tovární, pro náklaďáky nad 3,5 tuny po silnici I/30 přes Všebořice a Rondel na Bukov, poté přes Severní Terasu do Důlců a odtud do Přístavní.

V režii státu…

Významná z hlediska dopravy bude okružní křižovatka Krásné Březno na hlavní silnici I/62. Investorem je ŘSD. „Výstavba okružní křižovatky v Krásném Březně už začala. Je zachován obousměrný provoz se zúženými jízdními pruhy se sníženou rychlostí. Stavíme zde provizorní přeložku, na kterou bude v květnu svedena obousměrná doprava. Kompletní dokončení stavby předpokládáme začátkem roku 2024,“ upřesnila mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Přehled staveb a oprav asfaltových povrchů a mostů na Ústecku v režii ŘSD v roce 2023.Zdroj: ŘSD

Opravu mostu ve Vaňově na silnici I/30 plánuje ŘSD zahájit v první polovině května a stavební práce dokončit v prosinci. Zde bude obousměrný provoz sveden na provizorní přeložku. Opravy v ulici Přístavní na silnicích I/30, I/62 a na silnici I/62 v Krásném Březně pak na podzim. Zde bude pravděpodobně částečná uzavírka s řízeným kyvadlovým provozem.

…i kraje

Také Ústecký kraj má na letošek v plánu provádět řadu oprav povrchů a dalších prací. V plánu je například zkapacitnění „kruháče“ pod Větruší, které je nezbytné provést před zahájením rekonstrukce mostu Edvarda Beneše. „Při opravách živičného povrchu panuje snaha dělat to po částech, nedochází tedy k úplné uzavírce,“ zopakovala krajská mluvčí Magdalena Fraňková. „Při jiných akcích toto řeší zhotovitel až těsně před zahájením prací, nemám k tomu tedy v tuto chvíli informace,“ dodala.

Úplná uzavírka z těchto důvodů platí v současné době na silnici III/01321 ze Stradova u Chabařovic do Přestanova kvůli opravě mostu. Hotovo by mělo být do 30. září.

Plánované akce Správy a údržby silnic Ústeckého kraje



III/25841 U Krematoria UL – Kojetice

III/25373 Chuderov – Žežice

III/25373 Božtěšice – Chuderov

II/528 Tisá – průtah obcí

III/26039 Chuderov - křiž. III/25371

III/2487 Spojka Petrovice

III/25371 Libov - Radešín

III/25371 Žežice - Mlýniště

III/25841 Malečov

III/25371 Spojka Žežice

III/26036 Ústí n. L. - Elba

II/613 Ústí n. L., 613.1 ul. Žižkova – OK Větruše

II/613 Ústí n. L., OK Větruše - 613.2 estakáda Bílina; 613.2 křiž. MAKRO

II/613 Ústí n. L., MÚK Trmice

III/01321 Oprava mostu ev. č. 01321-1 za Strádovem

III/2484 Telnice, oprava opěrné zdi

III/25832 Řehlovice, rekonstrukce mostu