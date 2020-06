Zákaz vjezdu k hraničnímu přechodu. Takové oznámení dorazilo na petrovickou radnici a hned vyvolalo protesty místních lidí. Trvalo několik dní, než se to vysvětlilo. Opatření sice platí, ale značky průjezd k českoněmecké hranici neblokují.

Jak je to možné? Ústecký magistrát umístění zákazových značek povolil jako preventivní opatření v souvislosti s možným příchodem druhé vlny koronavirové pandemie. Těch pár dní, než se to vysvětlilo, ale stačilo vyvolat pěkný zmatek.

Ani petrovická radnice coby úřad s přenesenou státní působností netušila, jak to ústecký odbor dopravy myslel. „Rozhodnutí nám totiž jen oznámilo, že k hranici bude zakázán vjezd od května do konce roku. Nikdo ale už nevysvětlil, v jakém případě sem zákazové značky budou umístěny a proč tak magistrát rozhodl,“ líčila zdejší místostarostka Andrea Kortanová.

Nedorozumění bylo o to větší, že média informovala o postupném rozvolňování vládních opatření. Na radnici zároveň dorazila informace z Úřadu vlády o zavedení ostrahy vnitřní hranice se seznamem otevřených hraničních přechodů, na kterém se nacházel jak starý petrovický, tak ten na dálnici D8.

Vedení Petrovic tedy kontaktovalo obecní právničku, aby sepsala protest. Zdejší podnikatelé, kteří z přeshraničního styku v podstatě žijí, pak sepisovali svůj vlastní protestní dopis. „Říkali jsme si, že to přece není možné, aby nás do konce roku odřízli. Obvolali jsme úřady, dotazovali se krajského ředitelství policie. Nakonec se ukázalo, že je to jinak,“ zmínil provozovatel restaurace v letadle Daniel Doležal.

Ústecký odbor dopravy a majetku totiž „glejt“ o zákazu vjezdu k hranici vydal jen jako přechodnou úpravu, která bude použita pouze v případě opětovného zavedení vládních opatření kvůli druhé vlně pandemie koronaviru. „Kdyby se situace z jara opakovala, abychom byli připravení dopředu a nemuseli se zdržovat úřadováním. Neznamená to, že je silnice uzavřená, naopak, teď už zákazové značky ze silnic odvážejí,“ upřesnil vedoucí odboru Dalibor Dařílek.

To ostatně potvrdila i krajská policejní mluvčí Jana Slámová. „Všechny hraniční přechody na území Ústeckého kraje jsou otevřeny 24 hodin nepřetržitě. Stále je však uzavřena takzvaná zelená hranice a nejsou otevřeny turistické stezky. Kontroly na hraničních přechodech už nejsou plošné, ale namátkové,“ informovala.

Pozdvižení v Petrovicích se uklidnilo. Místostarostka Kortanová však poznamenala, že by nebylo od věci, kdyby jim někdo společně s rozhodnutím také několika slovy vysvětlil, jak je opatření, byť vydané v dobrém úmyslu, míněno. „Když to dám do souvislosti s dopisem vlády o ostraze hranice, tak to vypadalo, jako by pravá ruka nevěděla, co dělá levá. Jako bychom my měli zůstat odříznutí od světa v době, kdy se ostatní pomalu vrací k normálnímu životu a zotavují se,“ dodala.