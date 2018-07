Úžeh, srdeční selhání, kolaps. Vedro zaměstnává ústecké záchranáře

Ústecko /ANKETA/ - Lidé zmožení vysokými teplotami kolabují, zimní gumy ohrožují bezpečnost.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Archiv Šíp

Úžeh, úpal, srdeční selhání, kolaps. Kvůli vedru mají ústečtí záchranáři napilno. Evidují nárůst počtu výjezdů až o desítky procent. Apelují proto na dodržování pitného režimu, omezení fyzicky náročných aktivit či pobyt ve stínu. Jak potvrdil mluvčí ústecké záchranky Prokop Voleník, kolabují lidé všech věkových kategorií. Děti, dospělí i senioři.

„Velké potíže mají lidé, kteří trpí onemocněním plic či srdce. Pociťují zvýšenou námahu, hůř se jim dýchá, dostavuje se malátnost, celková slabost a hrozí kolaps,“ popsal. Když ale záchranáři kvůli kolapsu z dehydratace přepraví na Emergency Masarykovy nemocnice pacienta, většinou to podle zdejší primářky Jany Bednářové bývá chronicky nemocný.

„Nebo senior, který nemá dostatečně pravidelný pitný režim,“ dodala s tím, že prozatím nezaznamenali drastické navýšení hospitalizací. Společně se záchranáři pak varují před vedrem i policisté. Vysoké teploty totiž ovlivňují i provoz na silnicích a týká se to nejen řidičů, ale i technického stavu automobilů.

Nehledě na to, že podle zjištění BESIPu jezdí v průměru každý pátý řidič na zimních pneumatikách, případně nezvládá ani samotnou techniku jízdy.

Policisté navíc připomínají, že kromě vyššího přísunu tekutin by měli řidiči dbát i na častější přestávky během cesty. „Pokud řidič cítí náznaky únavy, měl by zastavit. Zvlášť při delších jízdách. Měl by také přizpůsobit rychlost jízdy stavu vozovky a svým schopnostem,“ upozornila ústecká policejní mluvčí Alena Bartošová.

Podle specialisty BESIP Jana Pechouta se ve vedru řidič rychleji unaví. Slunce svítící do očí znervózňuje, napomáhá k hádkám se spolujezdci. „Například s manželkou během cesty na dovolenou,“ poukázal.

Řidiči ovšem dělají i jiné chyby: nevymění pneumatiky za letní nebo zbytečně hodně brzdí ve snaze ušetřit benzin či naftu.

„Zimní gumy za vedra daleko více kloužou a významně prodlužují brzdnou dráhu vozidla. Také konstrukční prvky auta se v tropických teplotách rychleji přehřívají. Chybuje ten, kdo nesundá při sjezdu z kopce nohu z brzdy. Tu je třeba ochlazovat,“ připomněl specialista BESIPu Pechout a dodal, že moderní automobily mají při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí daleko nižší spotřebu než na volnoběh, protože řídící jednotka vypne přívod benzinu nebo nafty.

„Takže v tu chvíli vlastně nic z nádrže nespotřebovávají. Podřazení při jízdě z kopce tak není pouze bezpečnější a šetrnější k vozu, ale dokonce mnohem hospodárnější,“ podotkl.

Kromě výjezdů spojených s tropickými horky vyjíždějí záchranáři také k typicky prázdninovým úrazům. „Jsou to zranění ze sportů, pády ze skal, zaznamenali jsme i prvního utonulého. Přesné statistiky letních výjezdů ještě nemáme k dispozici. Uzavřeme je až na konci léta,“ dodal mluvčí ústecké záchranky Prokop Voleník.