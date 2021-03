Zdejší radnice řeší nedostatek míst placenými parkovišti. Službu využívá i zdejší obyvatel Václav Kousek. Do práce musí jezdit autem, má malého synka a zaměstnání v sousedních Teplicích. Pracuje na směny a ne vždy má dle potřeby k dispozici veřejnou dopravu, třeba uprostřed noci. „Rozhodl jsem se, že využiju nabídku obvodního úřadu a místo si zaplatím. Nabízí ho za závorou a stojí to 480 korun měsíčně. Není to úplně moc, ale ani málo. V každém případě je jistota volného stání každý den k nezaplacení,“ popsal.

Takových jako on není málo. Jak ale vysvětlil místostarosta obvodu Pavel Dufek (UFO), ne každý na místě parkuje, i když si ho platí. „Všimli jsme si, že hodně řidičů, když vidí u vchodu volné místo, raději zaparkuje před domem. Těch padesát, sto metrů k placenému parkovišti je jim už daleko. Blokují tak vlastně dvě místa,“ zmínil.

Sám se zabývá prací ve skupině, která pro město Ústí řeší nový územní plán. Ačkoli pro mnohé je tato problematika nudná a zdlouhavá záležitost, pro každé město a jeho obyvatele i firmy má doslova klíčový význam. Určuje, kde lze stavět, co stavět, kde to možné naopak není a proč. Ilustrovat to lze právě na parkovacích místech.

„Už nějakých minimálně sedm let má náš městský obvod zpracovanou studii, jak řešit nedostatek parkovacích míst v ulicích, pojmenovaných po hercích. Werichova, Voskovcova a dalších. Zjednosměrnění ulic, šikmá stání, menší zásahy do travnatých ploch a podobně. Není to složité ani drahé,“ přiblížil Dufek.

Jenže, jak by řekl úředník, studie proveditelnosti není v souladu s územním plánem. Bylo by třeba v něm provést odpovídající změnu, a tu posléze zveřejnit vyhláškou spolu s ostatním kompletním textem celého územního plánu. Územní změny ovšem nebylo možné do loňska provádět, jelikož před lety to ústecké zastupitelstvo zakázalo do doby, kdy bude zpracován nový územní plán. V současné době město aktuálně znovu zkoumá žádosti o provedení územní změny, nashromážděné mezi lety 2012 až 2020. Je jich přibližně sedm stovek, dvě stovky dle jednoduchého klíče doporučila pracovní skupina ke schválení. Vše pak ještě jednou vyhodnotí a kontrolu provede ústecký výbor pro územní plánování.

Starosta obvodu Jaroslav Šimanovský (ANO) poznamenal, že se na Severní Terase bez územních změn podařilo vybudovat jen několik nových parkovacích míst, něco málo přes dvě desítky. „Máme několik studií na nová místa, dokonce jsem sehnal i investory na vybudování nových parkovišť, ale v cestě nám stojí zmiňovaný územní plán města, který změny nepřipouští. Ovšem i v tomto ohledu to trochu pokročilo, když v minulém roce zastupitelé na magistrátu začali územní změny prosazovat a když to dotáhnou v letošním roce, tak by mohla přibýt na Severní Terase spousta nových parkovacích míst,“ vyjádřil naději.

Podle ústecké zastupitelky a zároveň poslankyně za Ústecký kraj Evy Fialové (ANO) by zastupitelé měli v červnu projednat zmíněnou, od loňska schválenou žádost o územní změnu, jež má umožnit budování drobných parkovacích míst a takzvané technické infrastruktury. „Jako místa pro kontejnery na odpadky, podzemní kontejnery a další. Když to dobře dopadne, bude možné letos začít kreslit projekty,“ potvrdila s tím, že celý proces je potřeba provádět podle zákona. „Což poměrně dlouho trvá,“ dodala na vysvětlenou.