V Obci Brná na Ústecku je neobvykle živo, pořádá se tam celá řada akcí. Velkou zásluhu na tom má spolek Veselá Brná.

V Brné je veselo. Aktivní spolek Veselá Brná pokračuje ve své činnosti | Foto: Zdeněk Kymlička

V sobotu 30. listopadu adventně vyzdobil kapličku. Je již samozřejmostí, že Jirka Ren opět postavil svůj „Brněnský betlém“. Vše se připravuje na nejkrásnější svátky v roce. Ty v Brné začnou v sobotu 14. prosince, kdy se Brňáci sejdou na tzv. Adventu se svařákem. Od 16:30 hodin bude ve stanu u hospody U kapličky probíhat zastavení v předvánočním čase. Před tímto časem budou přinášet ženy, muži a i děti svoje vánočky a vánoční cukroví do soutěže. V okamžiku, kdy začne pracovat porota se mohou návštěvníci odebrat ke druhé kapli („u veterinářů“). Tato kaple bude po své rekonstrukci poprvé otevřena lidem. Spolek zde dává prostor jednomu mladému saxofonistovi, který zde odehraje svůj první koncert. V centru dění u hospody zatím bude pracovat porota a aby jí šla práce dobře od ruky tak jí bude vyhrávat Standa Tatar. Že nevíte kdo to je? Vzpomeňte si na třetí díl filmových Básníků. Standa tam v sokolském vyhrává a zpívá celé hospodě. A tak to bude i u nás. Jen ten sokolský stejnokroj nebude mít.