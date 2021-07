Štíhlé motorky mládežníků doplnily nadupané čtyřstovky, které osedlali borci, jejichž jména si odborníci cení. Filip Salač, Ervín Krajčovič, Jan Halbich, Oliver Kónik, Jiří Kraus atd.

Chabařovice odstartovaly Mistrovství České republiky FLAT TRACK 2021. Pro ty, kdo tam nebyl, vysvětlivka. Jinak se těmto závodům říká americká plochá dráha. Silné stroje ve velké rychlosti krouží v trvalém smyku na určeném okruhu.

Potřebnou časovou vsuvku obstaral Pohár veteránům, krátce se vzpomínalo se na Jiřího Hurycha a Jiřího Nechutu, chabařovické jezdce, kteří zde začínali. Podívat se přijel i prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček.

Desítky jezdců ve speciálních kombinézách, vůně motorového oleje, speciální slovník mechaniků, naleštěná monstra čekající na svou šanci.

Jedenáctiletí kluci před závodem zpovídali stejně starého polského rivala, který přijel vyhrát. Jmenoval se Maksymilian Pawelczak. Jeho měděné vlasy nešlo přehlédnout.

Po několika hodinách skutečně přebíral pohár pro nejlepšího jezdce na klasické ploché dráze (125 CCM).

Ale pořádně živo bylo také kolem tajemného muže na kolečkovém křesle. "To je taková neposedná motocyklová legenda. Jmenuje se Josef Vančura,“ prozrazuje jeho manželka stojící opodál.

„Přes pětatřicet let dělal technického komisaře na všech závodech. Znal se osobně s Frantou Štaštným, to byl panečku borec. Ten naší Jawu proslavil na celém světě. V těle snad neměl kost, které by nebyla zlomená, ale úžasný bojovník. Před pěti roky přišel Josef o nohy, ale tady mezi těmi motorkami se cítí jako ryba ve vodě. Ve Všebořicích znal nějakého Barťůňka, to byl také pěkný nezmar. Na Střížáku byl každý víkend, ale to už není pravda," vzpomíná manželka Josefa Vančury.

V sobotu 3. července byl v Chabařovicích pro milovníky silných motorek svátek, na antukovém oválu se jelo mistrovství republiky v klasické ploché dráze a také v závodech americké ploché dráhy.Zdroj: Miroslav VlachKaždý mu podává ruku, vysvětluje podmínky závodů. Potom to přišlo. Po krátkém tréninku nejprve závodí odvážní kluci a diváci se nestačí divit.

"Už při představování závodníků jsem kroutil hlavou. Kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych řekl, že na těch speciálech jezdí dospěláci. Klobouk dolů, jsou to borci," tvrdil pan František z Teplic.

Při závodě flat tracků hodně diváků sledovalo očima hlavně dvě slavná jména, Salač (12) – Krajčovič (34). Byl to úžasný souboj, ale celkovým vítězem se stal jiný jezdec.

Jiří Kraus se startovním číslem 24.

Hlavní organizátorka Jiřina Šifaldová musela být spokojena. Kdo tam byl, nelitoval. Chabařovický areál zase ožívá.