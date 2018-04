V Chlumci padla rada. Starosta zbyl sám jako kůl v plotě

Chlumec - Starosta Chlumce musí tancovat, jak mu patnáct zastupitelů zapíská.

Starosta Chlumce Roman Zettlitzer.Foto: DENÍK/Karel Rouč

Půl roku před volbami padla v zadluženém Chlumci městská rada. Ve funkci zůstal pouze starosta Roman Zettlitzer (PRO! Chlumec). Pravomoci rady tak převzali zdejší zastupitelé.

POVĚSTNÁ ROZHÁDANOST

Pokud na příštím zasedání městskou radu opět nezvolí, značně to zkomplikuje rozhodovací proces. Každou „maličkost“ totiž bude muset odhlasovat patnáctičlenné zastupitelstvo. To je právě v Chlumci pověstné svou rozhádaností.

Rada se rozpadla poté, co ze své funkce odstoupil radní Petr Boháč (ANO Chlumecká alternativa). Jelikož se zdejší zastupitelé neshodli na jeho nástupci, rada ztratila zákonný počet radních, a tak v podstatě přestala existovat.

„Považuji to za pokus o zviditelnění se ve volebním roce. Doufám jen, že to neochromí naši schopnost včas čerpat dotace, například sedm milionů korun na rekonstrukci kulturního domu. To by potom už bylo na trestní oznámení,“ poznamenal starosta Zettlitzer.

V případě, že nezvolí radu, mají zastupitelé do budoucna zákonnou možnost použít „trmický“ model: delegovat část pravomocí přímo na starostu, aby zjednodušili a zrychlili rozhodovací procedury.

Tuto možnost ale sám starosta Zettlizer prozatím odmítá. Zároveň si postěžoval na to, že exradní Boháč neuvedl žádný důvod své rezignace, a na neochotu zastupitelů podpořit navrhované kandidáty.

POSLEDNÍ KAPKA

Petr Boháč podle svých vlastních slov dospěl k rozhodnutí opustit městskou radu až po delším zvažování. „Nejprve jsem si říkal, že to ve volebním roce už doklepu do konce, ale nakonec přišla poslední kapka a já odstoupil. Důvody si však prozatím nechám pro sebe. Chci je nejprve sdělit zastupitelům na příštím zasedání,“ poznamenal a dodal, že ve středu se k tomu nedostal.

Naopak jasno, proč padla rada, má opozice. Například exstarosta Chlumce Petr Maxa (NEZÁVISLÍ). „Podle mých informací jsou důvodem rozpadu koalice dlouhodobé neshody s místostarostou Jiráskem (TOP 09) a opětovné zadlužování města, které jsme z dluhů vysekali v minulém volebním období,“ uvedl Maxa.

Zároveň podle něj vadí Boháčovi, že zastoupení ve vedení města neodpovídalo výsledkům komunálních voleb v roce 2014. Tehdy v Chlumci už podruhé vyhráli NEZÁVISLÍ s 20,73 procenta hlasů, ale skončili v opozici bez jediného křesla v městské radě. Druhá chlumecká Alternativa získala tři mandáty a jedno křeslo v radě. TOP 09 získala jeden mandát a křeslo místostarosty.

Chlumec provází smůla od dob starostování Romana Hanusche. Ten si v pardubické věznici odpykal pět let vězení za machinace, které přivedly město do dluhů. Zavinil škodu 16,5 milionu korun.

Od té doby spory mezi zastupiteli gradovaly. Dohadovali se například kvůli budově radnice, kterou odkoupil místní podnikatel René Volf a poté ji úřadu pronajímal. Nakonec se město rozhodlo odtud vystěhovat do opravené budovy kulturního domu.

Situace se uklidnila až v posledních letech, ale nikdy neutichla zcela.