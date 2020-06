Model Mignon z roku 1924 coby malou ochutnávku chystaného Muzea Praga si lidé můžou prohlédnout ve vestibulu ústeckého krajského úřadu. Hejtmanství si zapůjčilo na 30 let cennou sbírku pragovek i souvisejícího archivu od tvůrce kolekce Emila Příhody. Nejde o nic obyčejného, podle UNESCO jde totiž o třetí největší takovou ucelenou sbírku aut jedné značky na světě. Přípravy k zřízení muzea trvají už dva roky. Mělo by být v dochozí vzdálenosti od Železničního depozitáře Národního technického muzea v Chomutově.

Auto vystavené na hejtmanství si obdivně prohlédl i jeho šéf Oldřich Bubeníček. „To je jen malý doklad toho, co dnes máme a postupně budeme mít, protože sbírka pana Příhody se postupně přemisťuje do Chomutova. A my díky tomu budeme mít v kraji něco unikátního. Jednak modely Praga, ale možná ještě cennější archiv užitečný pro znalce, kteří se budou moct podívat do záznamů a na výkresy, jak v té době vznikaly automobily,“ řekl hejtman.

Pragovky byly původně vystaveny ve Zbuzanech u Prahy, po rodinných sporech ale musel Příhoda vystěhovat exponáty z původního muzea na různá místa. Ústecký kraj byl až 42. institucí v České republice v řadě, které Příhoda postupně oslovil, aby se jeho sbírky ujaly. „Byli jste jediní, kteří tu záležitost podpořili, a nebyl jsem přinucen to rozprodat,“ poděkoval Příhoda krajským radním při setkání u pragovky během pondělního zastupitelstva. „Je to kolekce, která v základním pohledu představuje, jaká jsme byli – a doufejme stále budeme – strojírenská velmoc,“ dodal tvůrce sbírky.

Podnik Praga vznikl v roce 1907. Vyráběl osobní a nákladní auta, motocykly, letadla, technické díly do aut, do světa automobilismu zavedl desítky patentů. V modelech Pragy jezdili i poslední rakousko-uherský císař Karel I. nebo prezident T. G. Masaryk. Automobilka zažila vrchol za první republiky. Po válce ji znárodnili a jako Automobilové závody Klementa Gottwalda vyráběla nákladní a vojenské vozy, od roku 1964 už jen převodovky. Po privatizaci po revoluci se závod pokoušel obnovit výrobu, ale bez valného úspěchu. Původní muzeum pragovek ve Zbuzanech zřídil Emil Příhoda už v roce 1957, sbírku ale postupně rozšiřoval.

Na projekt areálu, kde kolekci vystaví, teď běží výběrové řízení. „Nechceme mít automobily a archiv pouze uskladněny, chceme aby to bylo reprezentativní muzeum,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek s tím, že hejtmanství jedná také s ministerstvem kultury o tom, aby Příhodovu sbírku zařadilo do kulturního dědictví státu.

Kolekce čítá přes sto veteránů od osobních aut po autobusy, ale i statisíce dokumentů a fotografií k automobilce Praga. Kraj odhaduje, že ho zřízení muzea bude stát přes 30 milionů. Otevřít by mělo v řádu roku nebo dvou pod správou Oblastního muzea v Chomutově.