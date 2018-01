V domově pro seniory se bojí velké vody. Chtějí postavit zeď

Velké Březno - Zařízení ve Velkém Březně povodeň zaplavila naposledy v roce 2013.

Výhled ze zahrady Domova pro seniory ve Velkém Březně se zdejším klientům nadmíru zamlouvá. Krásná příroda, přilehlá cyklostezka, příjemný klid i nedaleké Labe. Ovšem právě řeka přidělává řediteli domova Tomáši Křížovi vrásky na čele. Už třikrát v historii totiž voda zařízení zaplavila, naposledy v roce 2013.

Kříž by tak uvítal, aby město Ústí jako zřizovatel domova vyslyšelo jeho prosby a vybudovalo za domovem protipovodňová opatření.

„Projektovou připravenost máme již více než tři roky. Projekt protipovodňové zdi včetně dalších opatření jsme vloni na základě technických připomínek nechali aktualizovat. Stavba by vyšla zhruba na 1,5 milionu korun,“ říká Kříž.

NUTNÁ EVAKUACE

V případě velkých povodní, jaké se odehrály v roce 2001 nebo 2013, musí domov své klienty evakuovat. „Nově aktualizovaná protipovodňová opatření dokážou ochránit objekt před většími škodami a umožní rychlejší návrat klientů, aniž by se muselo čekat mnoho týdnů na provedení nutných oprav způsobených povodní,“ doplňuje ředitel.

Podle mluvčí ústeckého magistrátu Romany Macové ovšem město žádný finální projekt dosud nedostalo. „Jen máme informace, že jej pan ředitel aktualizuje a chystá se jej předat na odbor. Pak se tím bude vedení zabývat a bude hledat dotační tituly,“ uvedla Macová.

Primátorka Ústí Věra Nechybová uvedla, že úřad v současné době nemá projekt ani připravenou investici na rozšíření protipovodňových opatření ve městě.

„Problém je samotná výška ochrany, která i v roce 2013 hranici přelezla, přestože jsme si mysleli, že už nikdy tak velká voda nebude. Těžko řešit, kdo to zavinil. Stěna je zkrátka nižší, než by bylo potřeba. Předělat to jenom tak není možné, piloty jsou v zemi dost hluboko. Vyžadovalo by to obrovské finanční prostředky,“ řekla Nechybová.

NOVÁ ČERPADLA

Přesto radní určitá preventivní opatření nepodceňují, nedávno například zakoupili nová ponorná čerpadla. „Ta stará už kvůli stáří nevyhovovala a dosluhovala,“ vysvětlila primátorka. Do konce března obě zařízení typu Wilo-EMU KS 70 ZH na magistrát dorazí.

Čerpadla má k dispozici také přilehlý obvod Střekov. „Pro nenadálé události počítáme v rozpočtu s finanční rezervou na bezprostřední pomoc obyvatelům. Vždy se vyhodnocuje situace ohrožení a přijímají se patřičná opatření,“ prozradila starostka Střekova Eva Outlá s tím, že zásadní úlohu má vždy krajský úřad, který může vyhlásit krizový stav.

„V takovém případě se uvolňují na pomoc postiženým oblastem státní rezervy, pomoc je zabezpečována finančně a technickými prostředky,“ vysvětlila Outlá. Doplnila, že pro řešení následků povodní má Střekov v omezené míře k dispozici vysoušeče, které může lidem zapůjčit.