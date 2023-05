FOTO/ Dubice, malá obec v kopcích přitahuje v létě především milovníky přírody, pohled na Labe z několika vyhlídek kolem romantického kostelíka se musí líbit všem. V sobotu 20. května bylo před restaurací U Becků rušno, modrý nafukovací oblouk signalizoval náhodným turistům, že se tam něco děje.

Ze sobotní akce v Dubicích. | Foto: Miroslav Vlach

Petra Fiklíková, ředitelka mateřské školky na Střekově, hlavní pořadatelka přespolního běhu, zvala sportovce na sedmý ročník závodu, který nazvala Dubická trailová Provod desítka 2023. Časomíru zajišťoval jako vždy podnikatel Jaroslav Hercík, u mikrofonu byl profesor UJEP David Cihlář.

Ze sobotní akce v Dubicích.Zdroj: Miroslav VlachNa soupisce bylo 45 jmen, mezi kterými byla i Jarmila Sobecká z Chabařovic, houževnatá žena, která před několika dny v Praze obdržela od ministra vnitra prestižní cenu Policista roku 2022 v kategorii sport. Běhat opravdu umí, mezi ženami byla nejrychlejší. Moc lidí ale neví, že v loňském roce reprezentovala policejní složku na Světových policejních a hasičských hrách v Holandsku, kde vyhrála půlmaraton v kategorii nad 40 let. Ale to není všechno. Celý život miluje psy, doma jich má pět. V roce 2008 se stala mistryní Evropy v canicrossu. "Policejní cenu sportovec roku nedostanete každý rok, moc si ji vážím, v telefonu mám fantastické fotky z vyhlášení. David Cihlář to hned všem vykecal," smála se zkušená běžkyně a krátce zapózovala u reklamy. Její velká kamarádka a snad jediná konkurentka Zuzana Kotěšovcová v Dubicích nebyla, startovala v Karlových Varech na městském půlmaratonu.



Roli favorita splnil Petr Zuda ze Všebořic, snad jen deset minut měl kolem sebe několik neposlušných soupeřů, do cíle přibíhal s velkým náskokem. Nejstarším účastníkem byl Miroslav Glier (74) z Ústí nad Labem. Jeho bandážovaná kolena budila respekt. "Tohle je sedmý ročník, ale já jsem tu běžel už dříve, o závodech si vedu písemné záznamy, tady jsem podesáté. Po sedmdesátce jsem měl určité zdravotní problémy, dokonce jsem si myslel, že to zabalím. Rok jsem netrénoval, ale zase jsem se k závodění vrátil. Už mi to neběhá jako dřív, ale nevzdávám to. Pro mne je to droga," tvrdil závodník, který obsadil v celkovém pořadí 25. místo.

Přístaviště, pláže i Nové Vyklice. Rekreace u Milady bude vznikat desítky let

Všichni běžci znají a obdivují sportovního komentátora, který, jak sám říká, je nesmírně upovídaný. "Dělal jsem triatlony, kolem běhání se pohybuji hodně dlouho. Ústecké závody jsem komentoval snad všechny, baví mě to. Důležitá je příprava, statistiky, jmenné seznamy, rekordy, popis tratě, příběhy známých osobností, jejich záliby, rodinné poměry atd. Nejen diváci se musí bavit, důležitá je hudba a spolupráce s pořadatelem. Dříve jsem se ještě zabýval sportovní masáží, dokonce jsem několikrát byl v Číně, kde jsem přednášel. Masíroval jsem světové běžce, ale všechno se prostě stihnout nedá. Předal jsem svou skupinu kamarádovi, do Číny už nepoletím," smál se David Cihlář.

Výsledky v absolutním pořadí:

muži:

1. místo - Petr Zuda - Všebořice - 00:37:45

2. místo - Martin Horkulič - Kilpi Kome Klub - 00:40:35

3. místo - Jiří Vlček - ASI Děčín - 00:41:32

ženy:

1. místo - Jarmila Sobecká - USK Provod - 00:47:55

2. místo - Kamila Podzimková - Klub Meziboří - 00:51:49

3. místo - Radka Vorlíčková - V.Březno - 00:53:2O



Těsně před zahájením závodu projela pod obloukem celá kolona naleštěných vozidel i s nevěstou. Fotbalové hřiště bylo vzorně sestříhané, hned vedle se hrál turnaj v malé kopané, kde ústřední postavou ve žlutém dresu byl sportovní komentátor TV Nova. "Mám takový dojem, že je to už třetí ročník, je tu sedm mužstev, dresy máme vypůjčené, spoluhráči hráli dříve za RH Ústí nad Labem, já jim pouze vypomáhám. Hraje se 2x10 minut, víc nevydržíme," prozradil Štěpán Sokol. Nedávno seděl v dračích lodích ve Vaňově. Jeho sportem není fotbal, ale podvodní rugby. V televizi zrovna probíhalo hokejové utkání ČR-Norsko, mladý komentátor odpovídal na všetečné otázky vesničanů a sliboval, že vyhrajeme.

