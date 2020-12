/FOTO/ Černé skládky a nevhodné parkování kamionů v Hrbovicích. To komplikuje život chlumecké radnici i lidem, kteří na katastru zaniklé obce podnikají, jezdí sem relaxovat, nebo tu žijí. Radnice odsud dvakrát ročně odváží tuny odpadu, který tu nechávají jak řidiči kamionů, tak bezohlední lidé z širokého okolí. Úředníci přitom sice spolupracují s policií, ale podle mínění vedení Chlumce to bude marný boj do té doby, než se změní české zákony. Tamní rodinná firma kvůli tomuto problému dokonce vymyslela projekt Za čisté Hrbovice.

Chlumec a firmy z Hrbovic válčí s kamiony a černými skládkami. | Foto: Nikola Břehovská

Jak vysvětlil Roman Zettlitzer, starosta Chlumce, pod nějž Hrbovice spadají, vedle silnice do Chabařovic je ještě další, schovaná za porostem. „Právě odsud odvážíme nepořádek. Odklidíme jednu skládku, za týden se začíná kupit další. Je to takový náš větrný mlýn. Ve spolupráci s policií jsme sem dali fotopast a pár hříšníků jsme chytili,“ vylíčil. „S kamiony je to stejný problém jako v průmyslové zóně v Předlicích, kamiony prostě nebudou jezdit parkovat do placeného Truckcentra do té doby, dokud nedostanou velkou pokutu, nebo jim ho policie nebude moci zabavit jako v Německu,“ poukázal.