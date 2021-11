„Už je to prostě neúnosné, došla nám trpělivost, bojíme se tady,” říkají lidé, kteří se rozhodli každou noc obcházet lokalitu kolem Družstevní ulice v ústeckém Krásném Březně. Cíl mají jediný, vyhnat z místa drogově závislé. Tvrdí, že lokalita je kvůli nim velmi nebezpečná. Obávají se také požárů. Podle nich policie dostatečně nekoná. Strážci zákona se brání, v lokalitě je prý hlídková činnost intenzivní.

„Aby bylo mezi námi tady v Krásném Březně jasno. Hoši, co berete piko, vyhýbejte se Družstevní ulici nebo budete dostávat bitky. Člověk se bojí večer normálně usnout, už nejednou se tu ve sklepě nebo na chodbě rozrostl požár, sklepy furt vybraný, večer se tu lidi bojí chodit. Vys… se na to hoši. Už toho mám dost. Budeme teď po večerech chodit tady, jak vás tu uvidíme, hned bitka,” uvedl na svém profilu na sociálních sítích obyvatel Družtevní ulice Lukáš Pulko.

„Ať si to chodí šlehat a brát někam do lesa, já to takhle nenechám. Aby se lidi báli chodit ven, ve dne i v noci. Situace už je taková, že se po setmění nedá chodit už nikde. Chodí jich tu desítky každý den. Prostě to tak nenecháme. Budou dostávat přes držku. Vyrůstají nám v tom děti, naše budoucnost, to nejcennější, co máme. A oni se nám budou vysmívat, že chodíme v monterkách? Zatímco oni kradou svým dětem nebo rodičům nebo dokonce přepadnou nějakou babičku nebo dědečka, tak to teda ne,“ pokračoval Pulko.

Muž, který je v lokalitě znám tím, že se dlouhodobě věnuje dětem a založil tam také fotbalový tým, společně s několika dalšími lidmi z lokality už několikrát do nočních ulic vyrazil. Přidávají se k nim další. K žádnému incidentu prozatím nedošlo. „Chodíme už třetí den. Vzniklo to na základě toho, že nám drogově závislí chodí do paneláků přespávat, zapálili nám oheň ve vchodě. Málem jsme vyhořeli. Trvá to už strašně dlouho, lidi se prostě už i bojí chodit ven. Bojí se o své blízké. Je tu neustále binec, krádeže, rámus. Je to neúnosné,“ svěřil se Lukáš Pulko Deníku.

Podle místních nechtějí „hlídky“ iniciovat násilí, ale problémové spíše zastrašit, aby odešli jinam. „Bohužel, už to dospělo do takové fáze, že nemůžeme už čekat, nemůžeme dělat nic jiného. Upozorňovali jsme na to opakovaně. Chodí nás několik dobrovolníků. Snažíme se je vyhánět. Nejsem agresivní člověk, dlouhodobě pracuji s dětmi, ale tady už to nejde, je to neúnosné, došla nám trpělivost,“ pokračoval Pulko.

Řada lidí aktivitu chválí, další lidé ale před převzetím zákona do „vlastních rukou“ varují. „Správně,“ myslí si o aktivitě Petr Gulyas. „Budeme chodit ven. Teď jsme prevence. Jinak to nejde, chceme v klidu spát,“ nechal se slyšet Pepe Pulko. „Skvělé, jen tak dál,“ hodnotila to také Eva Vyčichlová. „Žeňte to. U nás to taky bylo, všude bordel. Nedá se s nima mluvit,“ přidal se František Lacko. „Držím vám palce,“ napsal také Josef Chochola.

„Pozor na to, abyste si jen nezpůsobili problémy. Je to dobrá myšlenka, ale nemůžete takhle postupovat,“ myslí si Pavel Szabo.

Dalším lidem se ale aktivita vůbec nelíbí. „Takhle to řešit, to není dobré. Nemůžeme se pomlátit mezi sebou. Od řešení je tu jednoznačně policie a strážníci,“ uvedl pro Deník Milan Jech.

Nespokojení obyvatelé Družstevní ulice a okolí si ale myslí, že strážci zákona nekonají dostatečně. V lokalitě jsou prý málo vidět a problematice drogově závislých a problémům v lokalitě se podle nich nevěnují tak, jak by bylo potřeba. Policie a strážníci ale důrazně nesouhlasí. „V lokalitě je 14 asistentů prevence kriminality. Hlídky jsou tam často. Hlídková činnost je tam velmi intenzivní,“ řekl mluvčí ústeckých strážníků Jan Novotný.

Strážci zákona zatím iniciativu lidí z lokality nezaznamenali. „Policejní hlídky krásnobřezenských policistů a oddělení hlídkové služby do této lokality v nepravidelných intervalech jezdí. V tomto místě je rovněž služebna městské policie. Problematice drog se policisté pořádkové policie, tak i kriminalisté věnují a je jednou z bezpečnostních priorit,“ sdělila mluvčí Policie ČR Veronika Hyšplerová.

Že jde v tomto případě spíše o snahu, aby drogově závislí šli jinam, tedy o jejich zastrašení, nikoli o výzvu k násilí, si myslí také starostka Neštěmic Yveta Tomková. „Zaznamenala jsem to. Beru to jako upozornění od lidí, kteří tam bydlí,“ uvedla pro Deník. „Jsou to nájemní domy, nemáme tam žádné pravomoci. Jsou tam velké potíže. Drogy jsou ale nejen tam velký problém. Trápí to celý region. Všude hledají místa, kde by přespali,“ pokračovala Tomková.

„Radnice bohužel nemůže v těchto případech nic moc dělat, nemáme pravomoci. Ale ti lidé by to určitě neměli řešit sami. Od toho jsou tady jednoznačně strážníci a policie. Žádáme je pravidelně o zvýšení dohledové činnosti a o více hlídek,“ dodala starostka.