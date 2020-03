"S vypětím všech sil udržujeme jednu sjezdovku, sníh mizí před očima a příští týden má pršet. Moc lidí tu není, jedna škola od Prahy, děti tu mají nějaký výcvik už celý týden. Vede je taková mladá učitelka, lyžuje skutečně moc dobře. Pak tu jsou nějací Němci, jedna rodina z Teplic a Povrlů, pár sólistů. Dětský vlek jede také, ale je to fakt mokrý. V neděli to ukončíme," svěřil se Ivan Soukup.

Ve tři hodiny odpoledne přijelo pár běžkařů, auta zaparkovali u červeného domku horské služby a zklamaně pohlíželi na krutou realitu. Sníh nebyl ani na lesních cestách, tak nechali lyže v pouzdrech a vydali se pěšky do Adolfova. Pod penzionem Tereza stála šestiletá Andrejka a její stejně starý bratr Pavel, oba v přilbách, v očích měli smutek. "Byli jsme tu už včera, vypadá to na poslední lyžovačku, přijeli jsme z Povrlů, děti by tu ještě chvilku vydržely, ale musíme domů," tvrdila maminka.

"Náhodou to byla skvělá lyžovačka. Žádná fronta, na kopci svítilo sluníčko, ani nevím, kolik jsem stihla za hodinu jízd. Brácha mě tu vysadil a jel se podívat do Krásného lesa. Prý je tam nějaký starý kostel," svěřovala se usměvavá Jana z Děčína. Letošní zima byla mizerná, ale jaro na kopcích může být opět krásné.