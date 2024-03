V dlouhodobě nevyužívané budově v Neštěmické ulici by mohl vzniknout denní stacionář pro seniory. Ústečtí radní schválili přesun 650 tisíc korun z městského rozpočtu na aktualizaci projektové dokumentace k tomuto domu. Denní centrum péče o seniory totiž i přes velkou poptávku v krajské metropoli chybí.

Neštěmická ulice v Ústí nad Labem, ilustrační foto. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Podle mluvčí Ústí nad Labem Romany Macové by v nevyužívané budově vzniklo zařízení, kde by byla zajištěna potřebná odborná péče, služby i bohatý program. Zároveň by měli zázemí pečovatelky a sociální pracovníci. Mohli by využívat pracovnu, sklad kompenzačních pomůcek a prádelnu.

„Součástí projektu bude i středisko hygienické péče s bezbariérovou koupelnou pro klienty, kterým zdravotní stav a stavební bariéry v bytě neumožňují zajistit hygienickou péči,“ vysvětlila s tím, že aktualizovaný projekt včetně povolené změny stavby před dokončením chce město zároveň využít k podání žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy v programu nazvaném Zvyšování kapacit materiálně technické základny sociálních služeb, jež připravilo ministerstva práce a sociálních věcí.

