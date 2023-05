V Předlicích se propadl strop, na místě pátrali kynologové z více krajů

/FOTO, VIDEO/ Několik jednotek hasičů vyrazilo v sobotu 22. dubna do Předlic v Ústí nad Labem. V jednom ze zdejších domů se zřítil strop. Panovaly obavy, že by pod sutinami mohly být děti. To se ale nakonec nepotvrdilo.

V Předlicích se propadl strop, na místo vyrazily všechny složky IZS. | Video: Martin Košťál