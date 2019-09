Na stavbě kruhové křižovatky ulic Tovární, Majakovského a Hrbovická se finančně podílí město Ústí nad Labem, Ústecký kraj a soukromý podnikatel, k jehož autosalonu bude jedna z větví křižovatky odbočovat. Čtvrť a zaměstnanci mateřské školy na něj roky čekali jak na smilování, jelikož obsahuje i dva přechody pro chodce přes silně frekventovanou ulici Majakovského a Hrbovickou.

„Současná dopravní omezení potrvají do listopadu 2019. Kompletní má být kruhová křižovatka v únoru 2020,“ uvedla mluvčí města Romana Macová.

Zpočátku kolem školky dokonce jezdily i náklaďáky. Ústecký magistrát tu kvůli nim umístil zákaz vjezdu pro vozidla nad 3,5 tuny a tak tudy přestaly jezdit. „Teď kolem školky profrčí spousta osobáků. MHD jezdí taky trochu jinak. Linka 18 má normální zastávku, ale 57 staví až u školy a tam je to nebezpečné,“ varovala ředitelka školy Alena Bodrinová.

Uzavírky neovlivňují jen život v krajské metropoli, ale i v sousedních městech. Například v Trmicích. „U nás se všechna doprava začíná stahovat k Metalu, protože tamtudy teď vede jediná rozumná silnice do Ústí,“ postěžoval si trmický zastupitel Martin Bajger. „Když nebudu mluvit o Žižkovce, která je ve špičkách zacpaná standardně, na objížďkách si postojíte. Jakmile dojedete do Ústí, narazíte na další rozkopané ulice. Nějak se to sešlo,“ doplnil.

O něco lepší je to prý kolem Chabařovic. „Já v podstatě nepoznám, že by bylo něco ve směru na Ústí zavřené. Ale protože vím o uzavírce, taky jedu k Metalu. Ještě horší to je v Přestanově, kde kvůli pokládce povrchu uzavřeli jeden pruh a dali semafor,“ popsal radní Chabařovic Jiří Hladík.

Komplikace na ústeckých silnicích čekají řidiče i příští rok. S investicemi do rekonstrukcí vozovek se totiž doslova roztrhl pytel. Například po komplikované a rozsáhlé opravě kruhové křižovatky Na Hvězdě přijdou na Klíši na řadu velkoplošné opravy v Resslově ulici za 3,5 milionu korun.

„Ústečtí radní už schválili vyhlášení veřejné zakázky a zároveň jmenovali obálkovou i hodnotící komisi. Zakázka zahrnuje odfrézování starých vrstev vozovky, odstranění postranních obrub, úpravy podkladu s pokládkou ložní a obrusné vrstvy vozovky. Práce by měly být provedeny nejpozději v květnu příštího roku,“ dodala Macová.