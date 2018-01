V Tisé stáli u urny lidé ve frontě hned po otevření

Tisá – Lidé se staví do fronta k urně ve volební místnosti v Tisé hned po otevření. Místní jsou tu i přes mlhu a lezavé chladno. Všichni s napětím čekají nejen na to, kdo bude příští čtyři roky prezidentem republiky, ale i kdo vyhraje právě tady.

V prvním kole prezidentské volby tu měli nejvyrovnanější výsledky v ústeckém okrese. Předseda volební komise Rudolf Jansta si myslí, že i v druhém kole to dopadne zhruba stejně. V posledních dvou týdnech ostatně volba prezidenta patřila k velmi diskutovaným tématům.

„Lidé se tu navzájem znají, mluví o tom, ale že by to bylo hodně vypjaté se nedá říci. Lidi se tu rozhodují na základě debat, nebo zpráv, ale ne analýz,“ domnívá se předseda komise.

Zdejší obyvatelé mu dávají většinou zapravdu. „Já jsem se rozhodoval podle slušnosti a podle vyjadřování jednotlivých kandidátů. Nelíbí se mi, když jeden druhého zesměšňuje,“ říkají shodně manželé Ladislav a Marie Leštinovi.

Další obyvatel Tisé, který se představil pouze příjmením Kalous si prý vybíral podle inteligence. „Včetně schopnosti dělat tu práci, kterou má. myslím si, že holiči by neměli operovat a chirurgové holit,“ směje se doktor práv dnes již na penzi.

Starosta obce Jiří Jandásek si sice nemyslí, že by prezidentská volba Tisou nějak rozbouřila, ale po televizních debatách už se prý atmosféra podle jeho názoru přeci jenom trochu vyhrotila.

„Že bychom to donekonečna rozebírali to ne. Na druhou stranu, přijde mi to, že lidé svým kandidátům spíš fandí, asi jako Spartě, nebo Slávii,“ líčí.

Tím měl na mysli, že i tady lidé vybírají spíš emotivně, než že by měli pro své rozhodnutí nějaký racionální důvod, podložený analýzou. „Když se ptám, proč Zemana, řeknou, že bude hájit naši zemi. Nebo proč se jim Drahoš nelíbí, odpoví, že se jim nelíbil v televizi,“ popisuje.

Řada místních lidí, kteří volili v prvním kole někoho jiného, než současného prezidenta Zemana, mu teď prý dá svůj hlas. „Prostě jim profesorská postava Jiřího Drahoše není blízká. Například chtěli někoho mladšího, a ten věkový rozdíl jim nestačí,“ poukazoval starosta Jiří Jandásek.

On sám by preferoval spíš americký systém volby za pomoci volitelů a reprezentace. „Je to takové jako v Záhadě hlavolamu od Jaroslava Foglara. Losnu nebo Mažňáka? Ale Bahňáka,“ glosuje atmosféru v republice.

V jeho obci lidé říkají, že volí podle svého svědomí. Stejně jako mladá žena, která se nechce představit. Její ideál prezidenta? Slušný a musí reprezentovat. Na nejvyrovnanější výsledky voleb má osobitý názor.

„Máme vyrovnaný stav místních a nově příchozích. Náplavy, jak se říká. Už deset let to takhle funguje, rozumíme si, ale názory máme rozdílné,“ dodává.