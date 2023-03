V ústecké sklárně prožil Petr Mudra většinu života. Dodnes pije teplé pivo

/FOTO/ V areálu ústecké sklárny se narodil, prožil dětství, vyučil se a pracoval. V roce 1996 byl Petr Mudra u posledního výhasu pecí a dodnes to považuje za jednu ze svých nejsmutnějších vzpomínek. „Bylo nám to moc líto, doslova nám bylo do breku. Jiné sklárny v republice vyrábí i dnes, ačkoli byly v mnohem horším stavu. Koupili nás tehdy Italové, ale sklo vyrábět nechtěli,“ posteskl si.

Vzpomínky na ústeckou sklárnu od Petra Mudry ve formě dokumetů, fotek a elektronické kopie fotografií ze sbírek ústeckého muzea. | Foto: Muzeum města Ústí n. L.