Ústecký kraj - V Ústeckém kraji přetrvává už třetí týden chřipková epidemie. I když počet nemocných v posledním týdnu poklesl, na 100 tisíc obyvatel připadá 1149 případů, řekl ředitel Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Josef Trmal.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Nemocných oproti minulému týdnu ubylo o deset procent. Hygienici mají hlášených 9501 nových případů. Jsou mezi nimi i případy chřipky typu A a B. V jednom případě šlo o chřipku H1N1, sedmačtyřicetiletá žena z Litoměřicka měla natolik závažný průběh, že byla hospitalizována na specializovaném oddělení v Praze.

Počet nemocných se podle Trmala zvýšil především na Teplicku. Naopak nemocných ubylo v okresech, kde jsou tento týden jarní prázdniny. Právě kvůli prázdninám nejsou čísla podle Trmala zcela vypovídající. "Například v ústeckém okrese je pokles o 31 procent, ale je to tím, že děti šly na prázdniny. Jsou to zkreslená čísla," řekl Trmal.

Nejvíc nemocných je mezi dětmi do pěti let a pak mezi dospělými od 25 do 59 let. Epidemie podle Trmala zřejmě ještě potrvá. "Určitě půjde o pokles, ale předpokládáme, že vysoká nemocnost ještě přetrvá v příštím týdnu," dodal Trmal.

Už před dvěma týdny hygienici doporučili zdravotnickým zařízením omezit návštěvy. Zákaz návštěv na stanicích ARO a jednotkách intenzivní péče platí například v Krajské zdravotní, pod kterou spadá pět nemocnic - v Ústí nad Labem, Teplicích, Děčíně, Mostě a Chomutově.