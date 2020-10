Odbylo se to docela neokázale a pochopitelně v rouškách. Řeč je o pondělním setkání tahounů tří politických subjektů, kteří po volbách dohodli novou koalici a včera se sešli v Mostě, aby to dali na papír. „Zde jsou podpisy zastupitelů, kteří budou, pevně tomu věřím, tvořit 4 roky koalici,“ ukázal novinářům koaliční smlouvu budoucí hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). Jeho prioritou bude zdravotnictví. „Začneme se okamžitě věnovat covidu. Věnuji se tomu ostatně už teď, díky vstřícnosti Oldřicha Bubeníčka, který mě informuje,“ odkázal Schiller na končícího komunistického hejtmana.

Další v „partě“ byl Jiří Kulhánek, lídr krajské ODS, která ve volbách skončila druhá. Nechá si post kadaňského starosty a jako neuvolněný náměstek bude na hejtmanství řešit sociální věci. „Vzal jsem si to docela rád a s chutí, protože celá léta sociální systém kritizuji. Hlavně dávky na bydlení v našem kraji a migraci sociálně slabých,“ vylíčil Kulhánek. A jako třetí přijel v pondělí do Mostu z Teplic Jiří Řehák za Spojence pro kraj. „Budu mít na starosti regionální rozvoj, cestovní ruch a k tomu kulturu a památkovou péči,“ přiblížil Řehák s tím, že pracovat pro kraj bude jako uvolněný náměstek.

Nová vizáž pro kraj

A na co dál kromě krocení koronakrize se noví lídři chtějí soustředit? „Kromě zdravotnictví musíme stabilizovat ekonomiku, protože naši předchůdci nasekali spoustu dluhů a my se s tím musíme vypořádat,“ řekl Kulhánek. „Musíme připravovat transformaci kraje, aby se změnil. Dostane novou vizáž, protože doba uhelná pomalu končí,“ dodal Řehák. S prací do ustavujícího zastupitelstva prý dohodnutá koalice čekat nebude. „My už si musíme sednout teď, čas není, hraje se o rozpočet. I když funkci de facto získáme až s prvním zastupitelstvem,“ konstatoval Řehák.

Personálních změn se s novým vedením velmi pravděpodobně dočkají některé krajské organizace, jmenovitě Správa a údržba silnic a především Krajská zdravotní (KZ). „Tam je toho strašně moc a je potřeba doopravdy změnit vedení,“ ujistil Schiller. Upřesnil, že mu vadí přístup KZ ke zdravotnictví, nemocnicím mimo její síť, k jejím zaměstnancům i soukromým lékařům. Podle představ nového vedení by se kraj měl víc starat i o nemocnice mimo síť KZ. „Ta má svých pět nemocnic a dostane Litoměřice a Rumburk. Ale kraj by neměl zapomínat na další nemocnice, protože daně platí všichni občané a nejen ti, kteří jsou poblíž těch v KZ,“ vysvětlil Kulhánek.

Tři námitky

Minulý pátek byl poslední den, kdy mohli lidé podat stížnost na volby. Na ústeckém krajském soudu se nakonec sešly tři. Teď má soud 20 dnů na jejich projednání. Stížnost podal i aktivista a kandidát za Piráty Lukáš Blažej. „Týká se to okrsku v Meziboří, kde se ztratilo 34 obálek, potvrdil to i okrskový volební komisař,“ popsal Blažej. „Dál jde o takzvaný covidový okrsek v Ústí,“ přiblížil aktivista. Tady mu vadilo, že nebylo umožněno hlasovat lidem v karanténě z jiných příčin, než byl covid. „Není žádný důvod, proč by nemohli volit lidé třeba se žloutenkou,“ míní Blažej. Tomu se příčilo i to, že lidé s nařízenou karanténou po čtvrtečním podvečeru 1. října nemohli volit, protože z krajského úřadu podle not vnitra už k takovým případům nevyslali speciální volební komisi.

Blažejovi dál vadí, že nad „covidovým“ hlasováním na drive-in stanovištích ve středu 30. září neměla dohled politická reprezentace, že tady byla jenom armáda. Podle aktivisty se navíc ukázalo, že v autech hlasovali nejen lidé s nařízenou karanténou. Blažej si nedělá velké iluze, že soud na základě jeho stížnosti rozhodne o neplatnosti celých voleb nebo aspoň o opakování voleb v podle něj problematických okrscích. „Ale za rok tu máme volby do sněmovny, které budou probíhat podobně se zvláštním zákonem. Tak hlavně aby soud řekl, jestli byla stávající úprava v pořádku, nebo co se má změnit,“ vylíčil aktivista.

Po vypořádání stížností soudem musí stávající hejtman do 15 dnů svolat zastupitelstvo. Bubeníček věří, že k jednání nových zastupitelů skutečně dojde i přes současnou krizovou situaci. „Budeme to konzultovat s hygienou a budeme se přesně držet jejích doporučení,“ ujistil hejtman. K ustavujícímu zastupitelstvu by podle něj mohlo dojít už počátkem listopadu. Vzdálená varianta pro situaci, že by například část zastupitelů byla v karanténě nebo rovnou nemocná, například prostřednictvím videokonference, je s největší pravděpodobností vyloučena. Noví zastupitelé totiž musí vyřknout slib a podepsat ho.

Z pěti náměstků tři

Koalice ANO, ODS a Spojenců bude mít v zastupitelstvu o 55 členech 29 hlasů. Hejtmanem bude poslanec z Mostu Jan Schiller (ANO), který slíbil vzdát se mandátu ve sněmovně. V kompetenci bude mít obor legislativy, krizového řízení, ICUK a vnější a zahraniční vztahy.

Zatímco nynější hejtman měl hned pět náměstků, nyní budou jen tři. Kulhánka a Řeháka doplní podnikatel z Varnsdorfu Marian Čapek (ANO). Bude prvním a uvolněným náměstkem. Na starosti bude mít i projekty včetně těch evropských.

Dalšími radními budou Radim Laibl, Jindra Zalabáková, Marek Hrabáč, Iva Dvořáková, Jan Růžička, Tomáš Rieger a Michal Kučera.

Nad rámec povinných 4 výborů (finanční, kontrolní, výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti a národnostních menšin) chce nové vedení hejtmanství výbory pro zdravotnictví, životní prostředí, sociální věci, bezpečnost a vyloučené lokality, zemědělství a rozvoj venkova, kulturu a památkovou péči. Finanční a kontrolní výbor má ovládnout opozice.

Dosud kraj řídila KSČM s ex-členy ČSSD (dnes Lepší Sever) a SPD-SPO, hejtman Oldřich Bubeníček vládl Ústeckému kraji 8 let.