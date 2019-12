Díky vysokorychlostnímu bezdrátovému internetu se Ústí bude moci například zapojit do testování autonomních vozů v běžném městském provozu.

Vedení města se ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje (ICUK) přihlásilo do soutěže 5G pro 5 měst. Pořádala ji ministerstva průmyslu a pro místní rozvoj. Samosprávy měly co nejkonkrétněji uvést, na co přesně se budou 5G sítě používat. „Do žádosti jsme rozepsali, jak bychom chtěli internet využít při testování autonomních vozů v městském provozu. Podle studie proveditelnosti budeme muset upravit okolí vozovky tak, aby bylo připravené,“ sdělil Ondřej Klein z ICUK.

Kromě testování vozů bez řidiče plánuje Ústí také rozšířit datovou platformu Ústeckého kraje Portabo. „V podstatě se jedná o sdílené úložiště, kam se budou nahrávat data z oblasti dopravy, kultury nebo třeba sportu. Platforma bude také využívána pro shromažďování statistických údajů. Občané měst budou moci tyto údaje získávat,“ doplnil Klein.

Podle ředitele ICUK Martina Maty právě konkrétnost žádosti rozhodla o tom, že Ústí patří mezi pět vyvolených měst. „Domnívám se, že přesné určení účelů, pro které 5G sítě chceme, rozhodly o tom, že jsme se dostali mezi vybraná města z celkového počtu 57 přihlášených. Jsme zase o kus blíže testování bezpilotních aut ve městě a spolu s otevřenými daty nám dává technologie 5G celou řadu příležitostí pro naplňování konceptů smart city,“ pochvaluje si Mata.

Mýty o škodlivosti

Se zprávou o vzniku sítě páté generace koluje také celá řada mnohdy nepravdivých nebo neúplných informací. „Pokud to někdo sleduje, já velmi okrajově, tak ví, že pro lidské zdraví to moc dobré není. Tak kde jinde než v Ústí,“ napsala na facebookový profil Ústeckého deníku Míla Šmoková.

Podle Inovačního centra jsou tyto obavy naprosto zbytečné. „Informace o škodlivosti 5G sítí vycházejí často z internetových stránek, jejichž obsah lze označit za lživý, za fake news. Žádná odborné studie nezjistila to, že by 5G sítě měly škodlivé účinky na lidský organismus. Tyto sítě budou fungovat na frekvenci uvolněné z televizního vysílání, které je běžnou součástí našeho života,“ reagoval Klein.

Superrychlý internet bude provozovat společnost Vodafone. „V lednu budeme mít se zástupci této firmy schůzku, na které budeme řešit technické záležitosti. V tuto chvíli neumím říct, zda se budou moci k tomuto internetu připojovat lidé prostřednictvím mobilů,“ řekl Klein. V současné době se umí některé, zejména drahé mobilní telefony připojit vedle 4G sítě také k té nejrychlejší.

Z úspěchu v soutěži má radost vedení města. „Dostáváme se tím mezi elitní skupinu měst a vytváříme tak zároveň ekonomickou příležitost pro komerční sféru,“ sdělil ústecký primátor Petr Nedvědický.

Vedle Ústí uspěly i Karlovy Vary, Jeseník, Plzeň a Bílina. Hlavním přínosem 5G sítí je zhruba desetinásobné zrychlení přenosové rychlosti a a podstatné snížení odezvy oproti standardu 4G.