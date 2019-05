Plán na výstavbu haly sice existuje, ale přišla by na stovky milionů korun, což je mimo finanční možnosti města. Špičkovým atletům tak nezbývá, než aby kvůli tréninku odcházeli jinam.

Předseda AC Ústí nad Labem Miroslav Vachuta v připravovaném rozhovoru pro Ústecký deník vysvětlil, že právě krytá hala je pro rozvoj atletiky klíčová. „Nejen v krajské metropoli, ale v celém regionu. Zájem o atletiku je enormní, ale infrastruktura prostě chybí. Při současných počtech atletů by Ústí potřebovalo alespoň dva stadiony tohoto typu,“ vysvětlil.

Ilustrovat to lze i na věku sportovců. Nejmladšími jsou pětileté děti, nejstarší atlet oslavil 86 let a pravidelně se účastní veteránských závodů. „Atletů, trenérů, rozhodčích a funkcionářů je v klubu téměř 300. Snažíme se pokrýt celé spektrum disciplín – sprinty, běhy, skoky, vrhy a hody, dokonce máme i chodce,“ řekl předseda klubu Vachuta.

Atleti skončili třetí

Předseda ústecké sportovní komise Zdeněk Kubec si dělal vlastní interní průzkum mezi ústeckými sportovními kluby. Zajímal se o to, které sporty by měly podle jejich názoru patřit mezi městem preferované. Výsledky ho prý docela překvapily.

„Celkem 41 klubů se vyslovilo pro fotbal, 36 pro hokej a 29 pro atletiku. Mě prostě mrzí, že sportovci odsud musejí odejít jinam, protože tady zatím nemají odpovídající podmínky. Ale blýská se na lepší časy, protože město pracuje na nové koncepci podpory sportu,“ sdělil Kubec.

Mezi největší sportovní naděje ústecké atletiky patří tyčkař Matěj Ščerba, který má možnost kvalifikovat se i na letní olympijské hry. Ve svém rodném městě však nemůže trénovat v zimě. „Tak mi nezbylo než odejít do Prahy. V Ústí to prostě nešlo. Běháme v malé tělocvičně a zvlášť pro mou disciplínu tam není prostor. Komplikovalo mi to i školu,“ zmínil.

Jak uvedla náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová (UFO), vedení magistrátu skutečně připravuje novou koncepci sportu. Pracovní skupina právě shromažďuje náměty a provádí dotazníkové šetření, aby zjistila, kam by město mělo podporu směrovat.

Plán na stavbu existuje ale…

Plán postavit multifunkční sportovní halu ve Všebořicích podle Nechybové existuje. „Máme ji zanesenou v dlouhodobé strategii rozvoje. Teď se ale bavíme o našich finančních možnostech, na stavbu musíme nejprve sehnat peníze. Tak rozsáhlý komplex sami a z vlastních peněz vybudovat nedokážeme,“ uvedla.

Náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS) poznamenal, že podobná hala by přišla na stovky milionů korun. „Na sehnání dotace je malá šance. Uspět by spíš mohla jednání s krajem a ministerstvem školství o nějakém mimořádném příspěvku,“ usoudil.

Vicehejtman Martin Klika se spolupráci na výstavbě moderního svatostánku atletiky nebrání. „Myslím, že by si krajské město zasloužilo, aby vlastnilo víceúčelovou halu, aby sportovci mohli v zimě trénovat. Vždy jsme městům pomáhali a toto bude prospěšné pro celý region. Musíme o tom ale přesvědčit i ostatní krajské radní a zastupitele,“ dodal náměstek Klika.

Více se dočtete v úterý v Týdeníku Ústecko