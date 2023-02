Ústečany trápí prodej tvrdých drog přímo na ulici. Hlavně situace v okolí vlakového nádraží je neúnosná. „Tam není těžké večer potkat lidi evidentně pod vlivem návykových látek, a to nemyslím jen alkohol,“ popsal Karel Čtrnáctý z Ústí nad Labem, jenž coby spolumajitel firmy často jezdí za prací vlakem. Aktuální zkušenost má i reportér Deníku, který vyslechl rozhovor na autobusové zastávce na Mírovém náměstí. „Kokain nechceš, LSD nechceš, heroin nechceš, ani trávu nechceš. Co ty vlastně chceš?“ naléhal mladík na svůj ženský doprovod. Svými slovy potvrdil širokou nabídku drog na ústecké scéně.

Co je pervitin



Pervitin, látka ze skupiny amfetaminů, byl poprvé připraven roku 1887 v Japonsku a jeho potenciál využili nacisté pro své piloty a tankisty. Letecká čokoláda s obsahem metamfetaminu se nazývala Fliegerschokolade, tankistická Panzerschokolade. Japonci využili metamfetaminy pro sebevražedné piloty kamikadze. Na začátku stála obsahová látka efedrin z chvojníku čínského (Ephedra sinica), který byl po tisíce let používaný jak k léčebným, tak rituálním účelům. U nás patřil k prvním známějším uživatelům pervitinu frontman skupiny Vitacit Dan Horyna, což naznačuje průnik pervitinu na uměleckou scénu. K jeho výrobě se v minulosti používal sirup proti kašli Solutan.

„Pervitin je v Ústí naprosto běžný a policejní postihy nedostatečné,“ poznamenala Jana, která si nepřála zveřejnit své celé jméno, ale redakce ho zná. Její syn je narkoman závislý na pervitinu a pod příslibem anonymity popsal Deníku praktiky, jak pervitin lépe zhodnotit. „Aby výrobci víc vydělali, ředí nově pervitin ledkem bez ohledu na to, co to s člověkem udělá,“ řekl. Sám už na oddělení urgentního příjmu v nemocnici skončil s komplikacemi spojenými s užíváním tvrdých drog.

Množství závislých potvrzuje i zdravotnický záchranář Dušan Derfl. „Výjezdy k drogově závislým jsou v Ústí nad Labem nebo Teplicích každodenní záležitost. Pokud nejsou schopní komunikovat, odvezeme je do nemocnice a dál už je vše v rukou lékařů,“ řekl Derfl.

Nejzatíženější region

Pervitin (metamfetamin) hrál hlavní roli při zásahu policistů na konci loňského roku. Při akci Damašek zadrželi v Ústí nad Labem jednoho z dealerů drog, jenž převážel 50 gramů tvrdých drog. Druhý, kterého chytili v Bílině, se snažil převézt 56 gramů pervitinu. Přitom jeden gram se letos na ulici prodává v ceně 1 000 až 1 200 korun.

„Zdejší region patří dlouhodobě k nejzatíženějším v celé republice,“ potvrdila komisařka z krajského ředitelství Policie České republiky Veronika Hyšplerová.

Zuby poškozené metamfetaminy.Zdroj: Deník/Topi Pigula

Drogovou trestnou činností se zabývají pracovníci Toxi služby kriminální policie. V průběhu roku zadrželi několik dealerů drog. „Faktem ovšem je, že takováto skupina bývá poměrně rychle nahrazena někým jiným,“ dodala Hyšplerová.

Podle ní je dominantní drogou nadále pervitin. „Měli jsme i několik zásahů v souvislosti s distribucí heroinu, ale jedná se spíše o jednotky případů. V jednotkách případů byl rovněž zajištěn kokain,“ upřesnila Hyšplerová.

Třetina drogové úmrtnosti

Vladimír Vondrejs v časopise Vesmír uvedl, že pervitinová závislost představuje v České republice více než polovinu všech léčených závislostí na nealkoholových drogách a smrt z předávkování pervitinem asi třetinu drogové úmrtnosti.

„Po delším užívání může být poškozeno srdce či játra, oslabena je imunita, někdy se rozpadají zuby, a navíc vznikají toxické psychózy s pocity strachu a skleslosti, stihomamu, chorobné žárlivosti, občas bývají provázeny halucinacemi. V chronické fázi klesá inteligence, převažuje apatie a bezradnost, vyšší je i nebezpečí sebevraždy,“ upřesnil Vondrejs.

Automaty na kratom

Podle Radky Koblížkové z ústeckého kontaktního centra pro drogově závislé je zdejší drogová scéna poměrně konzervativní. „Na srovnání mezi rokem 2022 a 2023 je přece jen trochu brzy, nicméně ze zkušenosti mohu říct, že závislých bude víceméně stejně,“ konstatovala Koblížková.

Byť se nejvíce mluví o pervitinu, podle ní v pozadí stojí běžně dostupný alkohol, kterým se, někdy i těžce, intoxikují děti. „Dalším problémem jsou automaty na kratom, které jsou úplně mimo kontrolu. Alkohol je v obchodech a prodavač vidí, zdali zboží prodává dítěti, nebo dospělému, ale za tmy si kratom z automatu může vyzvednout i desetileté dítě,“ přiblížila souvislosti Koblížková.