V Ústí se o pohřebiště stará příspěvková organizace Městské služby. Hřbitovy jsou ve čtvrtích Střekov, Skorotice, Krásné Březno, Mojžíř, Vaňov, Svádov a Církvice. Všude panuje nedostatek hrobových míst. Nejvíce pak na Střekově. Občas se dokonce objeví inzerát slibující přenechání místa v ceně od sedmi tisíc korun.

Situaci by mělo do budoucna vyřešit rozšíření hřbitova v Krásném Březně. Jen tady lze v Ústí pohřbívat do země. „Bylo by to v zadní části na louce. Je tam ale potřeba vybudovat infrastrukturu, cesty a další,“ uvedla zástupkyně ředitele Městských služeb Martina Žirovnická.

Podle náměstkyně primátora Věry Nechybové to však příští rok nejspíš ještě nebude. „Nedostatek hrobových míst ještě není krizový, ale víme o něm a do budoucna se na to musíme připravit,“ upozornila.

Přebytek hrobů ostatně není ani v Trmicích. Na zdejším hřbitově je 3700 hrobů. „Hrobových míst máme tak akorát, není jich nazbyt. Zvětšovat hřbitov zatím nebudeme. Volné máme spíš menší jednohroby než větší dvouhroby nebo ty rodinné. Nachází se tu také hodně starých hrobů po odsunutých Němcích,“ přiblížil místní správce Petr Hadraba.

Z této situace vychází i zdejší nařízení, že zřízení nových hrobů či pronájem opuštěných hrobových míst lze sjednat pouze s občany Trmic. Výjimku může udělit jen starosta či starostka, a to výhradně v souvislosti s rodinnými vazbami zemřelých.

To v Chabařovicích a Roudníkách se bitva o místa posledního odpočinku jen tak nestrhne. Zdejší úředníci hlásí, že o klasické pohřby tu lidé moc zájmu neprojevují. Na druhou stranu by potřebovali spíš místa v kolumbáriích, proto správci hřbitovů požádali vedení města o výstavbu nových.

Nejmladší město okresu Chlumec při sedmi stovkách hrobů žádný nedostatek prostoru nepociťuje a dokonce mohou hřbitov v případě nutnosti rozšířit.

Rozdílné situace panují v menších obcích na Ústecku. V Libouchci s přibližně osmnácti stovkami obyvatel mají jediné pohřebiště ve správě zdejší radnice. „Místa už začínají pomalu docházet. Obec proto přemýšlí o rozšíření hřbitova,“ řekl zdejší místostarosta Jiří Štěrba.

To na Malečovsko, kde žije přibližně 800 lidí, stačí přijet po předchozí telefonické domluvě. „Hřbitovy máme v Proboštově a Čeřeništi. Společně se správcem vybereme místo, zakreslíme ho, sepíšeme smlouvu na deset, případně na více let, a je to,“ popsal zdejší starosta Petr Kůstka s tím, že za místo na jeden rok chtějí jen třicet korun.

Krádeže dušičkové výzdoby

Kromě nedostatku míst se personál hřbitovů každoročně okolo Dušiček potýká s vandaly a zloději. Pobertové mají velký zájem o výzdobu pomníčků a různé předměty odložené pozůstalými při úpravě a zdobení náhrobků.

Zabránit by tomu měly pěší hlídky městské policie. Dorazí na všechna místa posledního odpočinku i jejich blízké okolí v Ústí nad Labem a doprovodí je také psovodi se svými zvířecími pomocníky. Budou dohlížet na to, aby návštěvníci hřbitovů měli ke svému rozjímání klid a nebyli zbytečně rušeni.

„Budou tam ve dne i v noci. Vzhledem k tomu, že návštěvníci sem jezdí i svými automobily, budou strážníci dohlížet také na správné parkování. Řidiči si zároveň musejí uvědomit, že odstavená auta mohou na zloděje působit jako výkladní skříň. Není dobrý nápad nechávat na sedadlech cennosti, tašky a další osobní věci,“ dodal zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.