Bezmála dva tisíce lidí v Ústí nemají kde bydlet. Vyplývá to ze studie Platformy pro sociální bydlení a organizace Lumos. Vedení města o problému ví a hledá dotační tituly, aby mohlo rekonstruovat vhodné domy, které má v majetku. Jiné chce vykoupit od spekulantů a obchodníků s chudobou, aby nevznikaly další vyloučené lokality. Zároveň volá po novém zákonu o bydlení.

Jak vysvětlil Jan Klusáček z organizace Lumos, studie vznikala v druhé polovině loňského roku na základě dat o vyplacených dávkách na bydlení ministerstva práce a sociálních věcí a také díky informacím od terénních spolupracovníků. „Samozřejmě v tom nejsou zahrnuté například celé Předlice, protože zdaleka ne všechny domy jsou tu zničené a ne všichni, kdo pobírají dávky, nemají kde bydlet,“ vysvětlil.

V nevyhovujících bytech, kde chybějí základní služby a vybavení jako tekoucí či teplá voda, elektřina, záchod, koupelna a sprcha, žije velká část obyvatel Sklářské ulice v Předlicích. Zdaleka se to ale netýká jenom Romů.

„Stěhovali jsme se do čtyř měst, když manžel jezdil za prací. Kolikrát nám slíbili, že do týdne opraví koupelnu, topení nebo záchod a podobně. Nic nebylo,“ líčila své zkušenosti Ústečanka Petra, která chce raději zůstat v anonymitě.

„Nejhorší na tom je, že jsme vždy museli zaplatit tříměsíční kauci, kterou jsme už nikdy neviděli. Pokaždé to bylo přes třicet tisíc. Vždy si vymysleli, že jsme něco zničili. Často nám krvácela peněženka dvakrát, jelikož jsme si na kauci museli i půjčit a ty úroky nic moc,“ popisoval její manžel Jaromír.

„Velké“ město jako takové nemá bytový fond, vede pouze Bytové družstvo Bukov. „Pro lékaře, profesory a další potřebné profese máme 14 bytů. Město tak pomáhá institucím nabídkou služebního bytu,“ sdělila mluvčí magistrátu Romana Macová.

I proto chce městské vedení bytovou krizi řešit. „Upřednostňujeme opravy vlastních nemovitostí. Například v Matiční nebo Čelakovského ulici. Část bude sociální bydlení za dotace, část takzvané dostupné bydlení, na které si můžeme vzít nízkoúročenou půjčku z programu ministerstva pro místní rozvoj,“ popsal náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Potřebují nový zákon

To ale nestačí, proto ústecké vedení volá po přijetí nového zákona coby jediného vhodného řešení problémů s bydlením. Přivítala by ho třeba ústecká radní a zároveň poslankyně Eva Fialová (ANO 2011). „Zákon o dostupném bydlení by jistě situaci řešil z dlouhodobého hlediska a bez vlivů politického vedení ve městech. Už by se nemusela opakovat zkušenost z minulosti, kdy městská vedení masivně prodávala městské bytové fondy,“ dodala poslankyně Fialová.