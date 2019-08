Ústečané upozorňují na povadlé stromy v Hrnčířské ulici a na Mírovém náměstí. Ptají se, zda je to vedrem, nebo jestli je napadl nějaký škůdce. Ve skutečnosti za tím ale stojí technické problémy a v jednom případě lidská hloupost. Situace ovšem znovu rozproudila debatu, zda by nebylo vhodné přidat na Mírové náměstí ještě alespoň jedno stromořadí. Aby obrovská plocha působila trochu útulnějším dojmem.

Jak vysvětlila městská dendroložka Jitka Nováková, bude potřeba vyměnit jasan úzkolistý u mexické restaurace. „Stromy reagují opožděně. Takže teprve teď na něj dolehlo, že jej před lety někdo podpálil. Myslela jsem si, že by to mohl zvládnout, ale asi ne. Také mu nesvědčí teplotní šoky ze zimního plynového topení předzahrádky restaurace,“ vysvětlila dendroložka.

Další problémy, kterým stromy čelí, souvisejí se zavlažováním. Zavlažovací systém už věkem zpuchřel, a tak nezbylo než chodit stromy zalévat ručně. Což podle dendroložky Novákové není ideální, protože stromy si navykly na nějaký zavlažovací cyklus a teď, když ho nemají, trpí. Vysychají a odumírají jim vlásečnice, a proto mohou budit dojem seschlosti, než se žilní systém obnoví.

Místostarostka centrálního městského obvodu Marie Jakubcová popsala, že pracovníci údržby chodili stromy zalévat ručně už ve čtyři hodiny ráno. „Probírali jsme s dendroložkou, kolik litrů potřebují, jakým proudem a tak podobně. Co se automatického zavlažování týká, jednali jsme o jeho opravě s městem, nějakou dobu to ještě potrvá,“ řekla.

Centrální městský obvod každý rok průměrně vysadí zhruba 70 až 100 stromů. Některé zajdou na plísně, jako třeba v Klíšské ulici, jiné se nechytnou a usychají, další poničí vandalové. „Ze svého rozpočtu na to máme vyčleněno 1,9 milionu, od města na to dostáváme dotaci 13,4 milionu korun,“ uvedla starostka Hana Štrymplová.

Další alej

Co se stromů v centru týká, opozice navrhuje prověřit možnost, že by naproti stromořadí mohla být ještě jedna alej u silnice. „Závisí ovšem na tom, jak je to tam s inženýrskými sítěmi a autorskými právy na podobu náměstí. Samotná silnice by mohla být nějak zapojena do plochy náměstí a nemusela by sloužit striktně MHD,“ poznamenal například ústecký opoziční zastupitel a architekt Jan Hrouda.

Na druhou stranu je podle něj výhodné mít dvě náměstí vedle sebe – komorní Lidické a obrovské Mírové, na kterém lze pořádat masové akce jako půlmaraton, různé trhy a koncerty. Jen prý by to prý přes léto chtělo zastřešený prostor využitelný pro kulturu a společenské dění.

Mezi další trable, které město okolo stromů řeší, patří kůrovcová kalamita. Musí vykácet stovky smrků a škody půjdou do statisíců.