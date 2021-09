Technika proniká do všech koutů společnosti. Dokonce i ta autonomní, jako jsou roboti. Teď už i v Ústí nad Labem. V Replay's restaurantu hosty obslouží robot. „Mluví česky a reaguje na doteky za ušima a na hlavě,“ popsal mluvčí restaurace Jan Vosyka. Slovo „robot“ ač zní anglicky, ve skutečnosti vymyslel český spisovatel Karel Čapek ve hře R.U.R.

