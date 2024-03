FOTO: Do Libouchce se sjely týmy malých nadaných fotbalistů

Ovšem až narození třetího syna, u kterého se objevily respirační potíže, rodině dodalo patřičnou motivaci a odvahu vzít úspory a podniknout tříměsíční zahraniční zážitek.

„Zároveň jsme to pojali jako ozdravný pobyt. Všichni jsme dnes v presu – práce, hypotéka, každodenní povinnosti. Nezbývá pak energie na nějaký čas pro sebe a svoje psychické a fyzické zdraví. Sám to jako táta tří malých dětí znám,“ vysvětlil muž, jenž vystudoval sportovní management hned na dvou vysokých školách.

Když nápad v obýváku na stole dostal definitivní zelenou, stačilo sehnat dodávku, zabudovat do ní vestavbu na spaní a vyrazit. Cíl? Španělsko. „Kombinujeme ubytování přes aplikaci Airbnb a na výlety po okolí nám slouží dodávka. Původní plán byl cestovat výhradně v ní, ale se třemi malými dětmi, a v kombinaci s prací, by to bylo opravdu náročné,“ uvědomil si.

Právě práce byla před tříměsíční dovolenou největší překážkou. Jakub je totiž v České republice kondičním trenérem několika severočeských profesionálních i poloprofesionálních klubů, stará se o kondici lovosických házenkářů, mosteckých házenkářek či hráčů klubu amerického fotbalu Blades Ústí nad Labem.

Projekt Nebuď fotřík Program pro vytížené táty od rodin, kteří se sebou chtějí něco dělat. Pro první kurz Jirgle vybral 15 fotříků, co na sobě chtěli makat. „Rozhodl jsem se pokračovat a další se uskuteční od 1. dubna. Znovu vyberu 15 nejvhodnějších fotříků, kteří to myslí s proměnou vážně,“ řekl autor.

Jirgle stojí rovněž za projektem Brutal kruháč, což je náročný kruhový trénink, na který míří třikrát týdně desítky Ústečanů. Navrch má svoji širokou klientelu, amatéři i profesionálové pod jeho vedením zlepšují fyzickou výkonnost.

„Naštěstí můj nápad všichni podpořili. Vzal jsem si neplacené volno, ale všem nadále posílám tréninky online, abychom mohli po návratu pokračovat ve spolupráci,“ objasnil vyřešení pracovní stránky s tím, že na dálku koordinuje i projekt Nebuď fotřík, další nápad ze suterénu aktivního Ústečana. Jde o tréninky pro otce od rodin.

Ve Španělsku ústecký doktor filozofie kroutí třetí týden. Mimochodem, volantem musel „odkroutit“ vzdálenost téměř 3 tisíce kilometrů. Jel dva dny. S rodinou bydlí poblíž Malagy, druhého největšího města Andalusie, kde se nachází vyhlášené pobřeží Costa del Sol. V zemi ležící na Pyrenejském poloostrově je poprvé. Pracovní režim má převážně po večerech přes notebook.

„Jsem příjemně překvapený, Andalusie je nádherná. Krásné moře, ale zejména výlety do hor nás uchvátily, stejně jako krásná městečka. Je tu čisto a také klidný provoz na silnicích,“ popsal majitel mezinárodní trenérské licence ELF Personal trainer.

V brzké době ho s rodinou čeká přesun více na jih poblíž Gibraltaru. Španělskem se doslova baví. Noci byly především ze začátku stále ještě chladné, rýmu a kašel vyřešil pomeranči, které prý v Andalusii padají ze stromu jako jablka v Čechách.

Jakub je otužilý, studené moře už vyzkoušel několikrát. „Kromě mě se ale nikdo nekoupe, možná kvůli přítomnosti obřích medúz, které z plavání dělají adrenalinový zážitek,“ rozesmál se. Ledová koupel pro něj není novinkou, do sudu s ledem leze i na balkóně v panelovém bytě. Bere to jako relax a součást zdravého životního stylu.

Ani jiná řeč na místě překážkou není. „Se šesti lekcemi španělštiny se tu v klidu domluvíte,“ nedělal si hlavu z jazykové bariéry. Zajezdil si také ve skateparku v Malaze, kde řádil i Tony Hawk, legendární skateboardista.

Zážitků má za krátkou dobu už tolik, že je nestíhá počítat. „Stačilo počkat 20 let a ujet skoro tři tisíce kilometrů. Občas chvíli trvá, než se sny splní, ale za ten čas a námahu to stojí,“ měl okamžitě jasno pro příjezdu.

Po tříměsíčním dobrodružství se vrátí zpátky do Ústí ke svým týmům, sportovcům, klientům a kruhovým tréninkům. „Budu pokračovat v programu Nebuď fotřík, kde chci v září udělat kemp pro táty s dětmi. A ideálně naplánovat zase nějakou dobrodružnou cestu s rodinou na příští rok,“ prozradil Jakub Jirgle.

