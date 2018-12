Ústí nad Labem - Městské obvody volají po dalším rozšíření kamerového systému. Uvítaly by také, kdyby uměly mluvit.

Kamerový systém městské policie. Ilustrační foto | Foto: Deník / Libuše Kolářová

Zanádraží u fontány, ZŠ Stříbrnická, Žukovova ulice. To jsou namátkou tři z osmi nových kamerových bodů, které co nevidět začnou přibývat v Ústí nad Labem. Patří k ministerstvem vnitra dotované zakázce na nové záznamové zařízení.

To bude uchovávat videa z městských kamer sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Starostové městských obvodů to vítají a volají po dalším rozšíření kamerového systému. Dokonce plánují oslovit veřejnost s dotazem, kde by strážníci měli své elektronické oči mít.

„Ministerstvo vnitra schválilo dotaci ve výši 531,5 tisíce z Programu prevence kriminality s tím, že podíl města na projektu bude odpovídat částce zhruba 206 tisíc korun,“ upřesnila mluvčí magistrátu Romana Macová.

Městské obvody rozšíření kamerového systému většinou vítají. Především ty, kde se nacházejí problémové lokality a ubytovny. Jako ilustrační případ může posloužit Střekov. Obsahuje totiž velké sídliště, průmyslovou čtvrť, ubytovny, vsi na periferii i činžáky z počátku 20. století. Tedy vše, co má krajská metropole jako celek.

Nový střekovský starosta Petr Vinš (ZLS) není s fungováním současného kamerového systému příliš spokojen kvůli jeho údajné nespolehlivosti. Prý chtěl po městské policii záznam kamionů, které projely vysokou rychlostí kolem základní školy. Nedostal je, protože systém měl zrovna výpadek.

„Kamery by rozhodně měly být u škol, na dětských hřištích a sportovištích. Zároveň by je bylo potřeba dát na ponurá místa, jako jsou podchody, kolem ubytoven. Ale také třeba i na frekventované silnice a křižovatky,“ uvedl Vinš. „Byla by to otázka analýzy a veřejné ankety. Zároveň bych rád, aby byly obousměrné. Aby stačilo hříšníka přes reproduktor oslovit a ne posílat hlídku tam, kde by stačilo jen upozornění,“ dodal starosta Střekova.

Obdobným problémem jsou například i černé skládky. I ty lze řešit za pomoci kamer, a to těch mobilních, nebo fotopastí coby sice levnější, ale v těchto případech stejně účinné alternativy. V minulosti díky nim předali strážníci k řešení odboru životního prostředí 11 hříšníků.

„Například podle SPZ na autě dokážeme přesně zjistit, kdo to udělal. Máme vytipovaná místa, kam lidé odhazují harampádí. Mapujeme je a občas sem dáme fotopast i na podněty, které dostane primátor při setkání s veřejností,“ popsal zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

Konkrétně ve střekovském obvodu se fotopasti osvědčily například v ulicích Karla Maye, ve Slunečné u zastávky MHD nebo u pošty v Brné.

Jelikož v Ústí panuje po nových kamerách slušná poptávka, plánuje městské vedení další nákup. I s ohledem na připravované nové operační středisko strážníků v Corsu. „Konkrétní místa jsme ještě neurčili, vyjdou z dohody mezi policií a městskými obvody,“ dodal projektový náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS).

Plánované nové kamerové body

Křižovatka Seifertovy a Sibiřské v Neštěmicích. Žukovova u sportovní haly a Národního odboje u obchodní školy na Střekově. Zanádraží u fontány v centru. Ladova ulice u Billy, křižovatka Kmochova a Rabasova, ZŠ Stříbrnická, křižovatka ulic Stavbařů a Zvonková na Severce.