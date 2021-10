Výrazný nárůst případů v okrese Most je způsoben stále se rozšiřujícím ohniskem při základní škole, kde se šířila nákaza po návratu ze školy v přírodě. Celkově již bylo v tomto ohnisku zaznamenáno více než 50 případů.

V Ústí and Labem přibylo za posledních 24 hodin 5 nemocných covid-19. Ukazatele možného rizikového vývoje jsou podle epidemioložky z Krajské hygienické stanice Olgy Štorkánové s výjimkou Děčína a Litoměřic zvýšené ve všech okresech, včetně krajské metropole.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.