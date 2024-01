V podstatě to funguje docela jednoduše. Stačí si stáhnout aplikaci eDoklady z App storu pro iPhone, nebo z Google Play pro telefony s Androidem. V aplikaci se přihlásíte pomocí bankovní identity, nebo identity občana a průkaz máte v mobilu. Prokazujete se pak QR kódem.

„Ale už tady jsem narazil na dvě aplikace. Kromě eDokladů, které potřebujete, je tam i eObčanka, která vyžaduje i čtečku čipových karet. Považuji to za hodně matoucí pro lidi, co mobilitám nehoví. Nehledě na to, jak uživatelsky matoucí a nepřátelská je nejen ta aplikace, ale vůbec všechny typy uživatelských rozhraní používaných státem. Třeba datová schránka,“ popisoval Ústečan Roman Kala, který podle svých slov býval fanouškem moderních technologií, ale s věkem už jejich rozvoj také přestává stíhat a tak prý ocení především uživatelsky přátelská a intuitivně pochopitelná rozhraní.

„Což tedy eDoklady rozhodně nejsou. Důchodce po šedesátce s tím bude mít tedy dost problém, já to vidím u svojí maminky. Takhle se nepovedeným provedením pohřbívají dobré myšlenky,“ povzdechl si.

Jako nejtypičtější příklad může posloužit pošta. Stačí si sem na zkoušku zaskočit a zeptat se na přepážce, zda stačí pro vyzvednutí zásilky, nebo peněz občanský průkaz v mobilu. Dozvíte se, že nikoli. Jako v pátek dopoledne na dolním Střekově. Tam dokonce úřednice reportérovi deníku v roli běžného klienta sdělila, že ji začnou akceptovat nikoli letos v červenci, ale mnohem později. „Až od 1. ledna 2025,“ informovala.

Jako další nejtypičtější místo, navštěvované lidmi spíš konzervativně založenými, či staršího data narození, lze označit pobočku České spořitelny na ústeckém Mírovém náměstí. Ani tady by uživatel občanky v mobilu příliš nepochodil. Podle mluvčího banky Filipa Hrubého nyní kvůli tomu dotazují stát a jeho úřady, aby jim zaslal příslušné prováděcí předpisy a další technické detaily, které prý jim umožní začít akceptovat eDoklad jako prostředek identifikace klientů na pobočkách spořitelny.

„V tuto chvíli eDoklady stále neakceptuje většina státních úřadů, nicméně předpokládáme, že Spořitelna jejich akceptaci umožní v průběhu letošního roku v závislosti na dodání potřebných podkladů ze strany státu,“ poznamenal.

S doklady v mobilu ostatně nepochodíte ani na ústeckém magistrátu, nebo jinde na úřadech, dokonce ani na pobočkách Czech Point. Ty na to ostatně ani nejsou zatím zařízené. „Jako povinnost to pro nás začne platit až od 1. července letošního roku,“ poznamenala ústecká mluvčí Romana Macová.

Stejně tak se v současnosti na tuto službu připravuje i Úřad práce v Ústí nad Labem, za který odpověděl Lukáš Kotlár z tiskového oddělení e-mailem v tom smyslu, že plně na ní úřad také najede nejpozději od července letošního roku, jak mu to ukládá zákon a nyní na to školí zaměstnance úřadu. „Digitální občanský průkaz je v mobilech uživatelů a jako takový vlastně představuje jenom nový přístup k prokazování totožnosti. Stačí, když pak na přepážkách kontaktních pracovišť po celé republice klienti načtou prostřednictvím aplikace eDoklady QR kód a pracovníci pak dle toho identifikují jejich totožnost,“ vysvětlil.

Vesměs obdobné odpovědi byste se dočkali nejen od policistů a strážníků, ale třeba i kurýrů doručovacích služeb. „Městské policie se to týká až od letošního července, v každém případě bude potřeba i nějaké prováděcí vyhlášky a dořešit technické otázky s tím spojené,“ dodal například zástupce ředitele ústecké městské police Jan Novotný.

Občanka v mobilu: Od ledna platí povinnost přijmout elektronický průkaz totožnosti pouze pro ústřední orgány státu. Typicky třeba pro ministerstva, Digitální a informační agenturu, Český úřad zeměměřický a katastrální, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Český telekomunikační úřad a podobně. Od července pak pro například Českou správu sociálního zabezpečení, katastrální úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, Úřad práce ČR, různé inspekce (Česká obchodní inspekce, Česká inspekce životního prostředí, Státní zemědělská a potravinová inspekce, Státní úřad inspekce práce atd.), Státní veterinární správu, Generální finanční ředitelství, finanční úřady, krajské hygienické stanice, soudy, živnostenské úřady, stavební úřady na krajské úrovni a úrovni obcí s rozšířenou působností. Dále Policie ČR, celní správa, pobočky Czech POINT na obcích s rozšířenou působností, obecní policie obcí s rozšířenou působností a další.

