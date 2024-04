Na podporu boje proti hemofilii se ve středu 17. dubna se opět po roce rozsvítí některé významné budovy a památky po celém světě červenou barvou. V Ústí nad Labem se připojí kostel Nanebevzetí Panny Marie a Květinářství Blanche, ve zbytku republiky například i Petřínská rozhledna v Praze, Hrad Špilberk v Brně, most Miloše Sýkory v Ostravě, Zámek v Brandýse nad Labem a další.

V Ústí se na podporu boje proti hemofilii rozsvítí kostel a květinářství červenou barvou. Se souhlasem města Ústí n. L. | Foto: Deník/Vladimír Mayer

Hemofilie je vzácné genetické onemocnění, které snižuje srážlivost krve. Projevuje chorobnou krvácivostí, krevními výrony do svalů a kloubů, nebo omezenou schopností zastavit krvácení. V České republice tímto onemocněním trpí tímto onemocněním přibližně tisícovka hemofiliků, z nichž zhruba třetina je mladší 18ti let. Hemofilie zpravidla postihuje častěji muže. Nejznámějším hemofilikem dodnes zůstává ruský carevič Alexej Nikolajevič, zavražděný bolševiky spolu se svým otcem carem Nikolajem II. a celou rodinou 17. července 1918 v Jekatěrinburgu.

Světová hemofilická federace (WFH) vybrala pro Světový den hemofilie 17. duben na počest narozenin svého zakladatele Franka Schnabela. Součástí tohoto významného dne je právě kampaň Light It Up Red (Rozsviťte to červeně).