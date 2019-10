Právě v Ústí začala v roce 1973 jeho herecká kariéra. V exkluzivním rozhovoru hovoří nejen o svých začátcích v Ústí.

Jak vzpomínáte na ústecké angažmá?

Byly to čtyři krásné roky tady v Ústí nad Labem. Sešla se zde výborná parta lidí. Diváci, kteří na představení chodili tenkrát ještě do Činoherního studia v Chemičce, byli parádní. Vzpomínám si, že tady byly hezké holky (smích).

Narodil jste se na Moravě, jak na vás tehdy působilo město Ústí?

Vybavuji si, že když jsem poprvé přijel do Ústí, tak jsem chtěl odjet hned domů. Dým z Chemičky byl žlutý, modrý, zelený. Netrefil jsem do divadla. Přijel jsem z Valašska, kde byl čistý vzduchu a svítilo sluníčko. Řekl jsem si, že tady nebudu a chtěl jsem pryč. Nakonec jsem tady zůstal a seznámil jsem například s panem Kymličkou.

A právě pan Kymlička říkal, že se s vámi skvěle spolupracuje…

Samozřejmě, když něco řekneme, tak to platí. Nemusíme spolu uzavírat ani žádné smlouvy. Když si podáme ruce, tak to platí.

Vybavíte si nějaké zajímavé momenty, který se vám staly v tomto městě?

Zajímavých momentů bylo opravdu hodně. Například jsme zde začínali s Fešáky. S Pepou Náhlovským, který tady bydlel, jsme chodili za holkama. Při nějakém výročí jsme si museli půjčit obleky, protože jsme je neměli. Já měl půjčený oblek, který mi byl asi o dvě čísla větší. V tomto kulturáku (rozhlédl se okolo sebe) jsme dokonce hráli s Bartoškou i Heřmánkem.

Změnil se nějak Kulturní dům v Ústí?

Řekl bych, že za 47 let se tento kulturní dům vůbec nezměnil. Jsou tu stejné šatny i nábytek. Když jsem přijel, tak jsem zjistil, že na jevišti je malá šikmost, takže si možná rozbijeme ústa (smích).

Zde v Ústí jste hrál v mnoha představeních. Na které máte nejsilnější vzpomínky?

Čtyři roky jsme tady hráli Profesionální ženu. S tímto představením jsme i později do Ústí jezdili. To byla jedna z nejúspěšnějších her, která tady v Ústí byla.

Divadelní hry, v nichž hrajete, jsou divácky velmi navštěvované. Čím si myslíte, že to je?

Pokud se divákům naše hry líbí, dají nám to najevo potleskem a přijdou na naše představení znovu. My, herci, nesmíme diváka zklamat. Pokud bychom ho zklamali, tak za námi už nepřijde.