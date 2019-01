Ústí nad Labem - Je velkým pomocníkem strážníků, policistů i kriminalistů. Dokáže bez problémů odhalit jakýkoliv přestupek nebo trestný čin spáchaný v dosahu jeho objektivů. Řeč je o kamerovém systému městské policie.

Zdi poseté monitory, tak vypadá místnost operačního střediska městské policie. | Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Jak uvedl zástupce ředitele městské policie Jan Novotný, Ústí hlídá sto čtyřicet čtyři kamer. „Nedokážeme si to už bez nich představit. Například, když volající zavolá na naši tísňovou linku 156, že někde dochází k protiprávnímu jednání, strážník operačního střediska si přepne na nejbližší kameru a informuje hlídku o situaci na místě. Kamery na sebe navazují, toho využíváme třeba při útěku pachatele z místa činu, než přijede autohlídka nebo při odchodu fanoušků ze stadionů na nádraží," vysvětlil zástupce ředitele strážníků.

Střežené centrum

Nejvíce kamer má centrum města a přilehlý Skřivánek. „Záznam z kamer uchováváme třicet dní. Je to hlavně z důvodů potřeby kolegů z republikové policie, kteří si například při spáchání trestného činu záznam vyžádají," dodal.

Kamerový systém obsluhují na denní směně dva strážníci a na noční tři. V minulosti se přemýšlelo, že by za kamery mohli usednout handicapovaní lidé, kteří mají horší uplatnění na trhu práce. „Takové myšlenky byly, ale bylo by to náročné. V současnosti se o takovém řešení neuvažuje," uvedl Novotný.

Velký bratr

Početný kamerový systém osloveným Ústečanům vesměs nevadí. „ Nemám s tím problém. Myslím si, že kdo se chová slušně a ničeho se nedopouští, tak je mu jedno, kolik ho sleduje kamer," řekla Jiřina Neprašová.

To zase Pavlu Vokrouhlíkovi takový počet kamer v Ústí připomíná „Big Brother Velký Bratr". „Je to jak ve stejnojmenné reality show, kdy soutěžící byli sledováni na každém kroku. Ale na druhou stranu, když nikdo nikde videa nezneužije, tak je to dobře, že má Ústí rozsáhlý kamerový systém. Člověk se cítí bezpečněji," uvedl.