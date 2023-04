V Ústí začalo čištění silnic, pozor na odtahy. Víme, kdy uklidí vaši ulici

/SEZNAM/ Řidiči v Ústí nad Labem by se měli připravit na dopravní komplikace. Začalo totiž první kolo čištění silnic, která má pokračovat až do července. Blokové čištění komunikací a chodníků se dělá dvakrát ročně. Na označených místech je zakázáno stání pod hrozbou pokuty a odtažení auta. Přijít vás to může až na 3500 korun.

V Ústí začalo čištění silnic, pozor na odtahy. | Foto: Deník/ Martin Košťál