Poslankyně Parlamentu ČR a ústecká radní Eva Fialová (ANO) se rozhodla změnit na půl roku své bydliště. Od 1. června se stěhuje do nájemního bytu ve vyloučené lokalitě Předlice v krajském Ústí. Chce tak poznat život místních Romů a nasbírat cenné zkušenosti pro práci v parlamentu.

„Jde ryze o mou soukromou aktivitu. Už mě nebaví poslouchat neustálé rasistické poznámky ať už od samotných politiků nebo lidí z Prahy, kteří zdejší poměry absolutně neznají a rozhodují o sociálních věcech jenom od stolu,“ říká Fialová.

Do bytu si bere pouze postel, stůl, židle, rychlovarnou konvici a ledničku. „Spousta známých mě straší, že se mi něco stane, já se ale nebojím. Je to čtvrť jako každá jiná, jen malinko hlučnější,“ míní Fialová.

Její kroky kvituje bývalý místostarosta centrálního obvodu Ústí Karel Karika (PRO! Ústí). „Nemusí tady mít strach o život, auto jí také nikdo neukradne. Pokud bude pracovat hlavně se starousedlíky, přinese to užitečný efekt. Lidé tady totiž nejsou zvyklí, že by někoho zajímali,“ připomíná Karika.

Jednou z hlavních věcí, na níž se chce Fialová zaměřit, je tamní bytová politika. Její struktura se totiž v posledním měsíci výrazně mění. Jak podotýká vlastník několika domů přímo v Předlicích Jaroslav Žižka, vznikla tady nová správcovská společnost, která spravuje asi čtyřicítku domů. „V místě doposud beztrestně řadu let fungují sociálně-realitní podvodníci, kterým vyhovuje, že poctiví vlastníci a také stát nesdílí vzájemně informace. Chceme vyvrátit mýtus, že vlastníci domů jsou obchodníci s chudobou. S tou obchoduje někdo mezi státem a námi,“ vysvětluje Žižka.

Potíž je podle něj rovněž s některými nájemníky, kteří sice pobírají na bydlení dávky, ale za nájem neplatí. „Odbydlí si dva tři měsíce a bez zaplacení odejdou. A takhle rotují neustále,“ popisuje Žižka.

Box v ghettu

O Předlice se zajímá též známý boxer a ústecký radní Lukáš Konečný (UFO). „Mám nápad vytvořit v budově bývalého kina v Předlicích sportovní a společenské centrum. Vložil bych do toho své know-how a kontakty. Investice by se mohla rozpočítat mezi majitele objektů. Je to otázka tak čtyř let, až se vyřeší situace s vlastníky domů,“ popisuje Konečný.

Fialová není jediná. Do vyloučené lokality Janov se chystá odstěhovat litvínovský zastupitel Petr Globočník (Zelení). Byl to jeden z jeho předvolebních slibů v komunálních volbách. Původní záměr přesunout se s rodinou do nájemního bytu ovšem přehodnotil a v Janově nakonec koupí prázdnou vilu poblíž tamní základní školy. „S majitelkou řešíme poslední detaily smlouvy, jsme blízko dohodě. Myslím, že na konci července už by budova mohla být má. Pro koupi domu jsem se rozhodl kvůli penězům, hypotéka mi nyní vychází na 4300 korun, nájemné v bytě bych platil 12 tisíc, a to bych podporoval obchodníky s chudobou, proti kterým aktivně bojuji,“ vysvětluje Globočník.

Současně přiznává, že si dával pozor také na kvalitu. „Stěhuji se tam s rodinou, takže požaduji nějaký základní standard. Nikdy jsem neřekl, že půjdu bydlet do Třebušické ulice, kde není voda a kde jsou štěnice,“ připomíná Globočník, jenž o stěhování do Janova prý uvažoval už dávno před volbami. „Nikde jsem to neventiloval. Chci se té lokalitě intenzivně věnovat, což bez intenzivního trávení času nejde,“ míní Globočník.

V prázdné vile hodlá vybudovat kulturní centrum. „Nebráním se ani tomu ubytovat v ní Romy. Mám mezi nimi spoustu přátel, takže soužití s nimi jako se sousedy se určitě nebudu vyhýbat,“ líčí litvínovský zastupitel, kterému vadí zejména dopravní obslužnost sídliště i nálepkování ze strany většinového obyvatelstva. „Žena má spoustu známých v Ústí a v Praze, takže komplikace vnímám zejména v tom, že Janov je dopravně odříznutý od světa. I na to se chci zaměřit. Jinak nepředpokládáme, že by nás tam někdo měl zavraždit, to je možná i smysl tohohle celého zbavit lidi předsudků, které se mnohdy nezakládají na reálných základech. I když někoho více baví rock a někoho čardáše, pořád jsme lidé,“ dodal Globočník.