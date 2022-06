Do finále jdou na střekovském divadle přípravy očekávané inscenace Mluviti pravdu, kterou Činoherák poprvé představí divákům tuto sobotu 18. června. Zašli jsme se na generálku, podívejte se do naší fotogalerie, na co se můžete těšit. Premiéra i první repríza jsou sice beznadějně vyprodané, ale lístky jsou už na uvedení 25. června. Aktuální informace najdete na webu Činoherního studia.