Lukáš Brožovský - ústecký sprejer.Zdroj: archiv Lukáše Brožovského

Lukáš Brožovský. Do Ústí se přistěhoval ze slovenských Košic za druhou částí rodiny. Tady pak už zůstal. Chodil na tehdy plaveckou základní školu Palachova 37. Mezitím se 11 let věnoval pod vedením Petra Thiela a Romana Eckerta plavání. Chtěl být spisovatel, ale na to nenašel přímý obor, tak šel na gymnázium Stavbařů. Celou střední školu se podle svých slov snažil fušovat do divadla, být hercem. Zkusil DAMU, JAMU a jako zálohu si dal dva obory na UJEP. Jeden z nich byl výtvarný. Tam se nakonec dostal. Do té doby byl jen fanda graffiti. „Čmáral jsem si jen ptákovinky do rohu sešitu. Začal jsem s graffiti pozdě oproti ostatním, ale snažil jsem se dostat na jejich laťku,“ doplnil.