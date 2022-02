Když se Jurije Didyka zeptáte, co by mohlo pomoci, říká, že uprostřed války je každá pomoc dobrá, ale nejvíce by asi uvítal, kdyby někdo jeho krajany naučil první pomoci.

Zanechal jste na Ukrajině své blízké, strachujete se o ně?

O rodinu mám strach a starost, to je jasné. Bohužel tam například zůstal můj dědeček, kterému je 83 let. Je tam sám za válečné situace, nevím, co bude dělat, když zůstane bez plynu a elektřiny. Mám obavy, jestli to zvládne. Spousta mých kamarádů má děti stejně staré jako já. Ve věku dva, pět, osm let. Jsou to mladé rodiny. Dneska jsem s kamarádem telefonoval a oni mi líčili, že viděli, jak kolem létají rakety. To je přeci špatně.

Jak jste se vlastně dozvěděl, že začala válka?

Ráno v pět mi telefonoval kamarád, že začala. Naložil prý do auta děti, manželku, dolil plnou nádrž a poslal ji co nejdál od linie, od fronty. Je to hrozné.

Co by podle vás v této situaci nejvíc pomohlo?

Ona je uprostřed války každá pomoc dobrá. Hodil by se lékařský materiál a léky, potravinové dávky a sušené potraviny. Určitě by bylo skvělé, kdyby někdo naše lidi učil, jak podávat první pomoc, jak zastavit krvácení a ošetřit zranění.

Mimochodem, slyšel jsem, že Ukrajince v Čechách dostihl povolávací rozkaz a museli odjet, nemáte také takové obavy?

Někde jsem také četl, že se toto stalo. Ale potom se k tomu vyjadřoval někdo z cizinecké policie, že pokud má kdokoli povolený trvalý pobyt, nikdo ho nemůže nutit, aby odsud odjel. Bude to spíš na osobním rozhodnutí každého člověka.

Dovedete si takovou situaci představit?

Člověk tu bydlí, má rodinu, chodí do práce, má své pacienty. Nemůže všechno jen tak opustit, to není tak jednoduché.