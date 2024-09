Šlo to i jinak? Četná dopravní omezení před stále se zvyšující hladinou Labe v pondělí ráno doslova ochromila dopravu v Ústí nad Labem. Ucpané byly oba mosty přes řeku, během cesty do práce i do školy tisíce řidičů trpěly v nekonečných kolonách. Řada Ústečanů za volantem se přitom pozastavovala nad tím, proč je uzavřená od Mariánského mostu až po železniční most celá Přístavní ulice. Voda totiž silnici doposud nezaplavila a je tak zcela průjezdná.

Zákaz vjezdu do zatím bezproblémové Přístavní ulice podél Labe trápí především ty, kteří od Děčína, Neštěmic či Krásného Března chtějí přes Vaňov na Lovosice. Tito řidiči nyní musí složitě přejíždět oba mosty v Ústí nad Labem, následně jet kolem západního nádraží, přes nákupní zónu v Trmicích a přes ulici Žižkova se vrátí na silnici I/30 přes částečně provozuschopnou okružní křižovatku pod Větruší a protipovodňovou cestu pod železničním mostem. Zdržení? Takřka nevyčíslitelné.

„Já tomu nerozumím, možná jsem hloupý já, ale Přístavní ulice byla v pondělí ráno kompletně čistá. Vždyť není voda ani v protipovodňové vaně, přitom hlásili, že ta bude zatopená už během neděle,“ nechápal jeden z řidičů.

Další upozorňovali na to, že kdyby město dopravu přes Přístavní ulici ještě pustilo, ulevilo by se oběma mostům a provoz by byl zákonitě plynulejší.

K pondělní deváté hodině ráno protipovodňová vana skutečně plnila svůj účel, chybějící klapku Ředitelství silnic a dálnic nechalo nahradit vakem, který odolává. Navzdory tomu, že ŘSD již o víkendu avizovalo, že vanu nechá řízeně zatopit, voda v ní stále není a není ani na jiných místech na silnici v blízkosti mostů, nádraží či křižovatky pod Větruší.

Ředitelství silnic a dálnic, jež spravuje protipovodňovou vanu, na dotaz Ústeckého deníku, zda tedy dojde k řízenému zaplavení, zatím neodpovědělo.

Primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO) už v neděli během tiskové konference řekl, že protipovodňová omezení budou zavedena podle původního plánu, který počítal ještě s vyšší hladinou řeky, rovněž dodal, že jde také o generálku na chystané uzavření Benešova mostu v souvislosti s jeho dvouletou rekonstrukcí.

Na ústecké straně už o víkendu došlo ke stavbě zábran, a to v průjezdu na předmostí, pod viaduktem pod Větruší a na přilehlé okružní křižovatce pod Větruší. Auta by tak v případě průjezdu Přístavní ulicí sice nemohla odbočovat do centra, ale na Vaňov by se dostala bez komplikací.

K pondělní desáté hodině dopoledne se hladina Labe v Ústí nad Labem pohybuje na hranici 637 centimetrů, stále zde platí třetí povodňový stupeň. „Labe v Ústí by mělo kulminovat během úterý na úrovni dvouleté vody,“ řekl v pondělí ráno ve vysílání ČT generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.